Støtter kritikken av Lindelöf-vrakingen: - Ubegripelig

Den svenske fotballskribenten Olof Lundh sliter med å forstå hvorfor Victor Nilsson Lindelöf ikke er nominert i kategorien årets forsvarsspiller på «Fotbollsgalan».

Nylig skapte Victor Nilsson Lindelöfs agent, Hasan Cetinkaya, overskrifter da han gikk knallhardt ut mot juryen som nominerte spillere til «Fotbollsgalan», svenskenes fotballprisutdeling.

Selv om Lindelöf har slitt etter overgangen til Manchester United i sommer, vant han både serien og cupen med portugisiske Benfica. Han har også hatt en sentral plass på det svenske landslaget.

- Pinlig for svensk fotball



Det var likevel ikke nok for å bli én av de tre nominerte spillerne i kategorien for årets beste svenske forsvarsspiller.

- Det er pinlig for svensk fotball at Victor ikke er nominert. Det går vel knapt an å ta det seriøst? Jeg vet ikke hvem som er i juryen, men det blir bajasnivå på det hele når «Vigge» ikke engang er nominert i kattegorien «årets forsvarsspiller», sier Lindelöfs agent, Hasan Cetinkaya til Expressen.

I stedet er det Mikael Lustig, Andreas Granqvist og Ludwig Augustinsson som er nominerte til prisen.

- Ubegripelig

Nå kaster også den svenske fotballskribenten Olof Lundh seg på kritikken av den manglende nominasjonen.

- Det er selvfølgelig ubegripelig med tanke på hans siste år, selv om tiden i Manchester United har vært tyngre, skriver Lundh i et blogginnlegg hos Fotbollskanalen.

Også Lundh peker på at Lindelöf vant både serien og cupen i Portugal, og i tillegg markerte seg i Champions League.

Videre trekker han frem at selv om Augustinsson (FC København/Werder Bremen) og Lustig (Celtic) gjorde det godt for lag som leverte imponerende prestasjoner, er den danske og skotske ligaen rangert langt bak den portugisiske. Granqvist spilte på sin side for et topplag i Russland, men vant ikke noe.

- Du kan veie for og imot, men for meg er «Vigge» alltid blant topp tre når man er i oktober og ser ett år tilbake i tid, skriver Lundh.

Selv om Lundh er klar på at det er vanskelig å skulle sammenligne spillere, er det ikke noe tvil om at han synes at juryen har gjort en tabbe med å utelate Manchester United-spilleren.

Selve kåringen skjer da «Fotbollsgalan» arrangeres i Globen i Stockholm 20. november.

Tirsdag kveld spiller Lindelöf og hans Manchester United mot nettopp Benfica i Champions League-gruppespillet. Kampen starter 20:45, og kan sees på Viasat sport 1 eller følges i Nettavisens livesenter.

Mest sett siste uken