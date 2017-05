Svensk politi om terrorfaren på Friends Arena: - Den muligheten har vært med i planleggingen hele tiden

ANNONSE

STOCKHOLM (Nettavisen): Politiet i Stockholm foretar seg ingen strakstiltak i forbindelse med Europa League-finalen mellom Manchester United og Ajax onsdag etter terrorangrepet i Manchester.

Det opplyser Kjell Lindgren, talsmann for politiet i Stockholm, til Nettavisen.

Stockholm ble tidligere i år rammet av et terrorangrep da en 39 år gammel mann drepte fem og skadet en rekke personer da han kjørte ned folk med en lastebil i Drottninggatan.

Økt beredskap



Lindgren forteller at politet har hatt tankene om et mulig terrorangrep i forbindelse med finalen med i vurderingen av sikkerhetsbilde.

- Den muligheten har vært med i planleggingen hele tiden, sier Lindgren til Nettavisen.

Politet har allerede før mandagens terrorangrep økt beredskapen til onsdagens kamp.

De vil imidlertid ikke kommentere hvilke konkrete tiltak de foretar seg, men mener at de skal være godt forberedt.

- Sikkerhetsarbeidet er sånt vi ikke kommenterer, men vi jobber sammen med sikkerhetspolitet i Sverige og engelsk og nederlandsk politi. I tillegg samarbeider vi naturligvis sammen med arrangøren og øvrige samfunnsaktører, forklarer Lindgren.

Han mener folk skal føle seg trygge når de drar på kamp på Friends Arena onsdag.

- Ja, det synes jeg for jeg også dit, sier talsmannen.

PRESSETALSMANN: Kjell Lindgren er pressetalsmann for politiet i Stockholm.

UEFA: - Jobber tett med lokale myndigheter



Heller ikke Det europeiske fotballforbundet (UEFA) mener det er grunn til bekymring.

- Det er for øyeblikket ingenting som tyder på at noen Europa League-finalen i Stockholm kan være et mål for et mulig angrep.

- UEFA har jobbet tett med de lokale myndighetene og det svenske fotballforbundet i mange måneder, og terrorrisikoen var tatt i betraktning helt siden prosjektet startet. I tillegg ble flere økte man sikkerheten etter angrepene i Stockholm i april, heter det i en uttalelse fra UEFA.

Forbundet oppfordrer for øvrig supporterne som skal på kampen om å møte opp tidlig ettersom det vil foregå grundige sikkerhetskontroller på vei inn til arenaen.

Finalen spilles onsdag klokken 20:45, og det er ventet at flere hundre nordmenn tar turen til den svenske hovedstaden for å se kampen.