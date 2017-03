ANNONSE

Anders Svensson (40) skal ha kritisert Zlatan Ibrahimovic hardt, men hevder nå at mye av det han sa er tatt ut av sammenhengen.

- Zlatan kan være trivelig som bare det, før han i neste sekund kan være en fullstendig idiot. Innimellom kan han oppføre seg så fryktelig ille mot en del spillere at man lurer på hva som egentlig skjer, sier Svensson ifølge Vetlandaposten.

Etter at saken kom på trykk mandag og skapte storm i Sverige tilbakeviser Svensson at uttalelsene har falt som de er referert.

- De er tatt ut av sammenhengen, sier han til Aftonbladet.

Vetlandapostens reporter står på sin side hardt på at han har sitert Svensson riktig og ordrett.

- Jeg tror han vil å teste nye spillere. Det er som han vil bryte dem ned for å se hva de tåler. Kanskje er det slik han selv har blitt så god. Men jeg kan ikke si jeg tror på den modellen, sier Svensson om Ibrahimovic i intervjuet.

- Det har aldri skjedd noe mellom ham og meg. Jeg tror han har hatt en form for respekt for oss som er litt eldre.

Det var under et såkalt frokostmøte i Göteborg-området at Svensson, en virkelig veteran i svensk toppfotball, snakket om karrieren sin. Der ble det en del om Ibrahimovic, tidenes beste svenske fotballspiller.

Svensson sier han fått en del kritikk selv når ting vris og vendes på i mediene. Han mener det hender spesielt hvis man sier noe kritisk om Zlatan Ibrahimovic.

- Zlatan er en helt fantastisk spiller. Det kan ingen ta fra ham.

Svensson fikk 126 landskamper.

(©NTB)