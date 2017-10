Svilar fortvilte etter nytt United-mareritt

Benficas målvakt kom igjen i fokus da Manchester United så godt som sikret videre avansement fra gruppespillet i mesterligaen.

MAN UTD - BENFICA 2-0:

Den 18 år gamle keeperen Mile Svilar var igjen uheldig da Manchester United tok en ny seier mot Benfica i gruppespillet i Champions League tirsdag kveld.

Svilar måtte nemlig notere seg for et selvmål da United til slutt vant 2-0 mot gjestene fra Portugal.

Daley Blind scoret kampens andre mål på straffe.

Til tross for at de fortsatt har to kamper igjen å spille av gruppespillet, tyder alt på at Jose Mourinhos menn blir å se videre fra gruppespillet i Champions League.

SCORET: Daley Blind jublet for scoring på straffe mot Benfica.

Straffe til United

Manchester United kunne før tirsdagens kamp se tilbake på en strålende start på årets Champions League-sesong med tre seiere på tre kamper i gruppespillet.

Tirsdag kveld stod Benfica for tur hjemme på Old Trafford, og akkurat som i oppgjøret i Portugal var det den 18 år gamle Benfica-keeperen Mile Svilar som kom i fokus.

I hjemmekampen ble han portugisernes syndebukk da han på klønete hvis slapp inn kampens eneste mål, men fikk fornyet tillit til oppgjøret på Old Trafford.

Og det så lenge ut til at unggutten skulle få sin revansje.

Etter 13 minutter pekte dommeren på straffemerket da Benfica-forsvaret brukte ulovlige midler for å stoppe Anthony Martial som på nydelig vis driblet seg gjennom feltet.

Martial var også mannen som tok straffesparket for Manchester United, men franskmannen klarte ikke å overliste Svilar som reddet skuddforsøket til United-stjernen. Han ble dermed ble tidenes yngste keeper til å redde en straffe i Champions League.

Uheldig Svilar

I en omgang som lenge var jevnspilt, holdt gjestene på å få mer å glede seg over da Diogo Goncalves tok med seg ballen innover i banen etter 17 minutter, før han forsøkte å skru ballen i krysset. Men denne gangen var det David de Gea som vartet opp med en glimrende redning.

Etter cirka 30 minutter var Romelu Lukaku farlig frempå med et skuddforsøk for hjemmelaget, men avslutningen ble reddet av Svilar og det så etter hvert ut til å gå mot 0-0 til pause.

Men kun ett minutt før hvilen skapte Manchester United problemer for gjestene da Nemanja Matic ladet skuddkanonen. Avslutningen gikk i stolpen, men de rødkledde hadde marginene med seg da returen gikk i ryggen til en svært uheldig Svilar og så i mål.

Den unge målvakten virket oppgitt, men forsøkte å ta det hele med et smil.

- Han er maksimalt uheldig, kommenterte Viasports Roar Stokke.

LANGSKUDD: Dette langskuddet fra Nemanja Matic skapte problemer for Benficas keeper.

Sekunder før pause kunne han i det minste glede seg over en god redning som hindret 2-0-ledelse til United da Lukaku kom alene med keeper.

Traff stolpen

Manchester United hadde vært det beste laget mot slutten av førsteomgangen, men etter hvilen var det gjestene som kom best i gang.

Etter 59 minutter forsøkte Goncalves seg med et godt skudd, men De Gea var raskt nede og fikk slått ballen corner.

Fem minutter senere var gjestene enda nærmere scoring da Raul Jimenez snappet opp ballen etter en grusom tversoverpasning av Eric Bailly. Benfica-angriperen kom til avslutning, men måtte skuffet se at ballen gikk i stolpen og ut.

Ny straffe

Da Benfica ikke klarte å ta vare på sjansene, kom United mer med i kampen igjen mot slutten av omgangen.

Innbytter Marcus Rashford var blant dem som skapte problemer for gjestene, og etter 77 minutter måtte dommeren igjen peke på straffemerket da unggutten ble lagt ned i feltet.

Etter noen diskusjoner i United-leiren var det Daley Blind som til slutt fikk oppgaven med å ta straffen. Det gjorde han mesterlig.

Nederlenderen satt ballen sikkert midt i mål og Manchester United kunne dermed juble for 2-0-ledelse.

Flere mål ble det ikke på Old Trafford tirsdag kveld, og United kunne dermed juble for en ny seier i gruppespillet i Champions League.

