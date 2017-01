Swansea sjanseløse hjemme mot Arsenal

ANNONSE

SWANSEA - ARSENAL 0-4:

For etter at Spurs banket West Bromwich 4-0 på White Hart Lane lørdag ettermiddag, ville ikke Arsenal være noe dårligere.

En jevnspilt førsteomgang resulterte i en 1-0-ledelse for Arsene Wengers menn, men etter hvilen var det klasseforskjell på lagene. Swanseas forsvarsfirer hang rett og slett ikke med da gjestene skrudde opp tempoet.

Det gikk spesielt utover Jack Cork og Kyle Naughton, som begge var med på å styre hvert sitt skudd fra Arsenals Alex Iwobi i eget mål. Dermed sto det 3-0 til gjestene etter 67 minutter.

Alexis Sánchez fikk æren av å fastsette sluttresultatet på Liberty Stadium til 4-0.

AVGJORDE: Arsenal-spiss Alexis Sanchez fastsatte sluttresultatet til 4-0.

Trengte seier

Kun seier var godt nok for Arsenal mot bunnlaget Swansea for å henge ordentlig med i toppen av Premier League-tabellen.

Hjemmelaget startet imidlertid friskest på eget gress.

Med et høyt press kom de seg til oppgjørets første målsjanse elleve minutter. Godt kombinasjonsspill av Kyle Naughton og Nathan Dyer ute på høyrekanten førte til at førstnevnte kom seg til en god skuddmulighet ved 16-meterstreken. Skuddet til Naughton suste mot gjestenes mål, men en solid prestasjon av Petr Cech sørget for at ballen ikke gikk hele veien til nettet.

Tok føringen

Det var ikke mye som skulle tilsi at bortelaget skulle gå til pause med ledelse, men drøye fem minutter før hvilen var Olivier Giroud på rett sted til rett tid.

Rot i forsvarsleddet til Swansea, for første gang i kampen, gjorde at Alexis Sánchez fikk lagt inn til Mesut Özil. Sistnevnte stanget ballen mot mål, men Naughton stopper avslutningen. Lærkula faller imidlertid ned midt i feltet der Giroud fikk en enkel oppgave med å hamre ballen i nota fra fire meter.

I LEDELSEN: Arsenals Olivier Giroud satte inn oppgjørets første mål.

Med det satte franskmannen inn mål i sin niende kamp på rad fra start for «The Gunners», alle turneringer sett etter ett. Totalt står han med elleve mål på de nevnte oppgjørene.

Gult kort for filming

Rett før sidebytte gikk Swanseas Sung-yueng Ki i bakken inne i feltet, etter duell med Koscielny. Hjemmefansen ropte på straffe, men dommer Mike Jones ristet på hodet og ga sørkoreaneren gult kort for filming.

TV 2s ekspertkommentatorer Trevor Morley og Brede Hangeland var begge enige at Ki fikk et korrekt godt kort for filming, og at det var solid dømt av kamplederen.

- Fortjent gult kort og en sterk avgjørelse av Mike Jones, fortalte Hangeland i TV 2s Premier League-studio i pausen.

FILMET: Swanseas Ki Sung-yueng (t.v.) fikk se det gule kortet av dommer Mike Jones for å ha prøvd å filme seg til straffe mot Arsenal.

To selvmål

Arsenal kom ut i et mye høyere tempo i andreomgang, og det ga valuta i målprotokollen.

Iwobi var med på å doble ledelsen da han klinket til fra høyresiden. Skuddet gikk innom Cork som sørget for at ballen gikk i en bue over Swanseas sisteskanse og i mål.

Drøye ti minutter senere sørget Iwobi for en liten reprise av 2-0-scoringen. Denne gangen kom han fra venstresiden og banket lærkula langs gresset. Ballen gikk via Naughton og i nettet, og Swanseas andre selvmål var et faktum.

Ydmyket Swansea

Alexis Sánchez fikk æren av å fastsette sluttresultatet til 4-0 på hel volley da Routledge var uheldig ved å legge ballen opp for spissen.

Dermed tok Arsenal en viktig seier i toppkampen i Premier League. Laget er nå fem poeng bak serieleder Chelsea, som har én kamp mindre spilt.