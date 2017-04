ANNONSE

Denne uken ble det kjent at John Terry gir seg i Chelsea etter årets sesong.

Chelsea-kapteinen skriver onsdag i et åpent brev på sin Instagram-profil at det var et svært vanskelig valg å ta.

- Med overveldende følelser kunngjorde jeg og klubben tidligere denne uken at dette blir min siste sesong som Chelsea-spiller, skriver Terry.

- Dette har vært den tøffeste avgjørelsen i livet mitt for meg og familien min, men jeg så alltid for meg at jeg skulle forlate klubben på rett måte og til rett tid - og det er nå.

Se hele det åpne brevet her:

💙 @chelseafc Et innlegg delt av John Terry (@johnterry.26) onsdag 19. April. 2017 PDT

36-åringen mener han fremdeles er god nok til å spille på et godt nivå og ser seg derfor om etter andre muligheter enn Chelsea, hvor konkurransen om plassene er for tøff for klubblegenden.

- Jeg føler at jeg fortsatt har regelmessig fotball i meg, men forstår at mulighetene i Chelsea blir begrenset. Derfor er det tid for en ny utfordring, skriver Terry.

Terry har spilt 713 kamper for Chelsea siden hans debut i 1998. I løpet av de kampene har han scoret 66 mål. 36-åringen er nummer tre på lista over spillere med flest kamper for Chelsea, men har rekorden som kaptein med 578 kamper.

36-åringen har vunnet Premier League fire ganger, FA-cupen fem ganger og mesterligaen i 2012/12-sesongen.