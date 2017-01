Terry: - Håper jeg ikke får spille mer denne sesongen

ANNONSE

Klubblegenden John Terry har etter hvert en god del år vise til som Chelsea-spiller. Likevel hjelper ikke det stort når resten av spillerne leverer på det nivået som Chelsea har gjort denne sesongen.

I et intervju med Steven Gerrard for BT Sports forteller Terry om hvordan han opplever situasjonen med lite spilletid. Terry startet de første kampene denne sesongen, men en skade plasserte engelskmannen på sidelinjen. Da han kom seg tilbake i form, hadde Chelsea begynt å prestere på et så høyt at nivå at han ikke klarte å kjempe seg tilbake på laget.

- Noen ganger kan man ikke gjøre noe. Jeg startet de første kampene denne sesongen, men så ble jeg skadet, sier Terry ifølge Mirror.

- Så spiller vi 13 kamper på rad uten å tape, og selv om man er spilleklar igjen, klarer man ikke å presse seg inn på laget. Det er vanskelig, men man må bare akseptere det, fortsetter han.

FIKK KLAR BESKJED: Manager Antonio Conte har gitt klar beskjed om at John Terry kan glemme en plass på laget om Chelsea fortsetter de gode prestasjonene.

Ifølge Terry har manager Antonio Conte vært helt tydelig på at han ikke klarer å kjempe seg inn på laget så lenge Chelsea fortsetter å spille bra og vinne kamper.

Nå forteller Terry at han ikke ønsker å komme seg tilbake på laget, hvis det betyr at Chelsea fortsetter å vinne fotballkamper.

- Jeg mener det helt seriøst når jeg sier at jeg håper at jeg ikke får spille mer denne sesongen, for det betyr at laget fortsetter med å vinne, sier Terry ifølge Mirror.

Han peker på at han selv som klubblegende tilbyr en helt annen lojalitet enn det man får av ferskere spillere.

- Jeg tror ikke man får en slik oppførsel av en spiller som har vært her fem år. Man får det ikke av en spiller som har klaget hver eneste uke. Jeg har ikke klaget én eneste gang, sier Terry.

Han forteller videre at han er tilbake i godt slag, og at han for tiden trener hardt. Likevel er han altså ikke i nærheten av å tilkjempe seg en plass på laget.

Tirsdag møtes Liverpool og Chelsea til toppkamp i Premier Leauge. Oppgjøret kan følges i Nettavisens livesenter.

