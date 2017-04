Terry forlater Chelsea ved sesongslutt

ANNONSE

John Terry og Chelsea har bestemt seg for å skille lag etter at årets sesong er ferdigspilt. Det bekrefter London-klubben på sine nettsider.

Terry og Chelsea leder Premier League, og har gjort det i langtid. Likevel har det skjedd uten Chelsea-veteranen på banen.

- Alle i Chelsea ønsker å takke John for alt han har gjort for klubben. Han har vært en enestående spiller, en inspirerende kaptein, og han har alltid vært eksepsjonelt målrettet, skriver Chelsea-direktør Marina Granovskaia i en pressemelding.

Terry selv sier at han kommer til å bestemme seg for sin egen fremtid senere, og at han nå er fast bestemt på å hjelpe klubben med å oppnå suksess denne sesongen.

- Etter 22 år her er det mye å si og mange personer å takke i den fantastiske klubben. Alt fra trenere, lagkamerater, støtteapparat og fans som har gitt meg så mye støtte gjennom årene. Jeg kan ikke takke dem nok, sa Terry til klubbens hjemmeside.

- Jeg vil bestemme meg for fremtiden i tiden som kommer, men per nå er jeg motivert for å hjelp klubben til suksess denne sesongen, fortsatte han.

Terry har spilt 713 kamper for Chelsea siden hans debut i 1998. I løpet av de kampene har han scoret 66 mål. 36-åringen er nummer tre på lista over spillere med flest kamper for Chelsea, men har rekorden som kaptein med 578 kamper.

Terry har vunnet Premier League fire ganger, FA-cupen fem ganger og mesterligaen i 2012/12-sesongen.

John Terry and Chelsea Football Club today jointly announce our captain will leave the club at the end of the season https://t.co/zQZe6zPLGC — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 17, 2017