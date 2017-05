Thorstvedt på Tottenhams eksklusive gjesteliste

ANNONSE

14. mai er et 118 år gammelt kapittel over når Spurs får besøk av Manchester United og spiller deres siste kamp noensinne på nåværende hjemmearena White Hart Lane.

Det kommer klubben til å markere, og flere tidligere spillere og managere er allerede invitert til avskjeden.

Thorstvedt på gjestelisten



Erik Thorstvedt bekrefter til Nettavisen at han er blant dem som har fått invitasjon fra Spurs.

Den tidligere norske landslagskeeperen ble en populær mann blant Tottenham-fansen da han spilte for klubben fra 1989-1996. Han setter pris på invitasjonen fra sin tidligere arbeidsgiver

- Det er veldig kjekt. Jeg synes Tottenham er litt familie. Det er veldig kjekt å fortsatt føle seg som en del av den familien. Selv om jeg sitter i et Premier League-studio og opprettholder en viss form for nøytralitet, så må det være lov å ha et lag. I og med at jeg har spilt der, så blir det spesielt. Det kommer sikkert mange jeg kjenner fra før og så kommer det nok noen jeg ikke kjenner. Det blir uansett stas, sier Thorstvedt til Nettavisen.

VIKTIG SPILLER: Erik Thorstvedt var en viktig spiller for Tottenham. Her er han i aksjon mot Arsenal i semifinalen i FA-cupen i 1991.

Gazza og Bale



Ifølge TalkSport, er det tilsammen 80 tidligere spillere og managere som er invitert.

I tillegg til Thorstvedt skal profiler som Paul Gascoigne og Gareth Bale være på gjestelisten.

Det er imidlertid ikke alle som får ta del i avslutningen. I England er det flere medier som har skrevet at tidligere Spurs-kaptein Sol Campbell ikke er invitert.

Campbell står for én av Englands mest kontroversielle overganger da han i 2001 forlot Spurs gratis til fordel for byrival Arsenal. Overgangen skapte sterke reaksjoner blant Tottenham-fansen og det kommer ikke som noen overraskelse at Campbell ikke er blant klubbens utvalgte gjester.

Bygger ny stadion

Selv om Spurs nå skal bytte stadion, er det ikke mange meterne de flytter. Klubben er allerede godt i gang med byggingen av deres nye arena som kommer til å overlappe dagens White Hart Lane.

Fredag ble det klart at den nye stadion får en enda større tilskuerkapasitet enn først antatt. Tottenham melder nemlig på egne nettsider at de har fått de nødvendige tillatelse til å sette opp enda flere sitteplasser og arenaen kommer nå til å ha plass til 61.559 tilskuere.

Den nye stadion kommer imidlertid ikke til å stå ferdig før starten av 2018/19-sesongen og Spurs skal nå spille neste sesongs hjemmekamper på Wembley.

Det bekymrer Erik Thorstvedt litt.

- Alt ser veldig bra ut om dagen, men det er den lille skyen som henger over hele greia med tanke på at neste sesong er på Wembley. Tottenham har vært dårlige på Wembley. Det er et stort, stort spørsmålstegn. White Hart Lane har vært et fort, og hvis man begynner å avgi poeng på grunn av banen man spiller på, så blir det vanskeligere med en gang. Jeg regner faktisk med at det blir tøffere neste sesong, sier Thorstvedt.

Tottenham har denne sesongen spilt deres hjemmekamper i Champions League på Wembley, men det endte med kun én seier på tre kamper.

På White Hart Lane har det derimot så langt ikke blitt et eneste tap i ligaen denne sesongen og når Manchester United kommer på besøk i historiens siste kamp på stadion, tror Thorstvedt at gjestene får det tøft.

- Det blir som regel en veldig emosjonelt. West Ham hadde sin greie for et år siden og da var det faktisk Manchester United de spilte mot. United er litt uheldige som får disse avskjedskampene for da mobiliserer ofte hjemmelaget litt ekstra, forklarer den tidligere keeperen.

Først skal imidlertid Spurs jakte tre nye poeng når de møter West Ham bort fredag kveld.

Kampen kan du følge i Nettavisen livesystem fra klokken 21.00.