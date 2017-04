Thriller på Wembley: Chelsea klare for FA-cupfinalen

ANNONSE

CHELSEA - TOTTENHAM HOTSPUR 4-2:

Det kom som en overraskelse for mange at Chelsea-manager Antonio Conte sparte flere av sine antatt beste spillere som Diego Costa og Eden Hazard fra start i lørdagens semifinale mot Tottenham, men Chelsea klarte seg likevel brukbart og ledet kampen to ganger, før Dele Alli utlignet for Spurs like etter pause.

Da tok Conte grep og satte innpå sine to stjerner. Det skulle vise seg å være lurt for etter 75 minutter banket Hazard inn 3-2 for Chelsea og Spurs klarte aldri å slå tilbake igjen.

- De sparte det beste til slutt, kommenterte TV 2s ekspert Petter Myhre.

Spurs forsøkte å utligne for tredje gang i kampen, men i stedet var det Chelsea-fansen som skulle få ny grunn til å juble da Nemanja Matic banket inn 4-2 ti minutter før slutt.

- Bra for våre fans



Scoringen ble av TV 2-kommentator, Øyvind Alsaker, kalt «en av de vakreste målene som er scoret» på nye Wembley.

Matic mener imidlertid at han har scoret finere mål tidligere i karrieren.

- Det var et flott mål, men jeg er først og fremst fornøyd med laget og at vi er klare for finalen, sier Matic til BBC etter kampen.

Også Hazard gledet seg over seieren.

- Det er alltid godt å vinne slike kamper, en semifinale mot et London-lag. Det er bra for våre fans, sier Hazard til BBC.

VIDERE: Chelsea er klare for FA-cupfinalen etter å ha slått Tottenham.

Stolt Pochettino



Det hjalp lite for Spurs at de dominerte store deler av kampen, for Chelsea var langt mer effektive og kunne til slutt juble for avansement til finalen hvor de møter Manchester City eller Arsenal.

Til tross for at finalen glapp for Tottenham, tok manager Mauricio Pochettino det hele med fatning.

- Gratulerer, Chelsea. Vi dominerte kampen, men de var mer kliniske enn oss. Jeg føler meg stolt. Vi var fantastiske i måten vi spilte på og utførte vår filosofi, men de hadde fem skudd og scoret fire ganger og vi scoret bare to, sier argentineren til BBC etter kampen.

- Nå kan vi bare se fremover. Vi ligger fire poeng bak dem i ligaen og må vinne vår neste kamp. Jeg er ikke bekymret. Laget er bra og fokusert. Vi er på høyde med et av Europas beste lag i dag. Vi hadde fortjent mer, men sånn er fotballen, forteller Pochettino.

SKUFFET: Mauricio Pochettino var skuffet etter tapet mot Chelsea, men så mye positivt av sitt eget lag i semifinalen på Wembley.

Frisparkperle



Det var Chelsea som startet kampen best på Wembley og etter tre minutter fikk Spurs-forsvaret problemer da de blåkledde satte fart fremover. Toby Alderweireld kom på etterskudd da Pedro stormet mot mål og nederlenderen var alt for sent ute da han taklet den tidligere Barcelona-spilleren like utenfor sekstenmeteren.

Dommer Martin Atikinson var ikke i tvil og ga Tottenham-stopperen gult kort, mens Chelsea fikk frispark i farlig posisjon. På kanten av sekstenmeteren var det Willian som stilte seg opp for å ta ansvar for de blåkledde, og for en måte han gjorde det på. Brasilianeren banket til og sørget for 1-0 til Chelsea med et glimrende skudd.

Tottenham-spillerne virket å la seg påvirke av scoringen. I minuttene som fulgte gjorde flere av Pochettinos menn enkle feil, men Chelsea klarte ikke å utnytte det.

- Kunstverk av en scoring

Etter en nervøs start, kom Spurs mer med i kampen utover omgangen. Etter cirka 15 minutter fikk laget fra Nord-London hjørnespark som Christian Eriksen la inn. Innlegget ble stoppet av Chelsea-forsvaret, men ballen endte igjen ut til dansken som på ny la inn fra siden. Inne i foran mål ventet Harry Kane som bøyde seg ned og stusset ballen i mål forbi en utspilt Thibaut Courtois.

- Et kunstverk av en scoring. Det er fantastisk godt gjort, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker.

UTLIGNET: Harry Kane stusset inn 1-1 for Spurs.

Tottenham tok over initiativet i kampen etter utligningen og la press på Antonio Contes lag.

Etter 35 minutter var Spurs nære scoring da Jan Vertonghen slo inn i boksen. Der fikk Eric Dier hode på ballen, men avslutningen gikk like til side for mål.

Straffe til Chelsea

Selv om Tottenham styrte mye av spillet utover i førsteomgangen, var det Chelsea som skulle score det neste målet.

Like før pause klønet Heung-Min Son det til for seg selv og Tottenham da han gikk inn med en sklitakling inne i sekstenmeteren for å stoppe Victor Moses. Sør-koreaneren var på etterskudd og Moses utnyttet situasjonen da han enkelt gikk i bakken.

- Her gjør Son en stor feil. Han er for langt inne, legger seg alt for tidlig og glir. Da gir han Moses muligheten, sier TV 2s ekspert Brede Hangeland om situasjonen.

Moses så ut til å falle lett, men samtidig hindret Son Chelsea-spilleren. Dommer Atkinson pekte på straffemerket og fra ellevemeteren satte Willian inn 2-1 og sitt andre mål for kvelden.

STRAFFE: Willan scoret på straffe mot Tottenham.

Like etterpå ble publikum og TV-seere vitne til nok en kontroversiell situasjon da det så ut som Hugo Lloris tok ballen med hendene noen centimetere utenfor egen sekstenmeter, men denne gangen lot dommeren spille gå videre.

Ved pause stod det dermed 2-1 til Chelsea etter 45 intense minutter.

Ny utligning

Mens Chelsea fikk en drømmestart på førsteomgangen, var det laget fra Nord-London som skulle juble i starten av den andre.

Etter 51 minutter spilte Totteham seg nydelig fremover på banen, før Eriksen la inn foran Chelsea-målet. Der stormet Dele Alli mot ballen, før han banket inn 2-2 for Spurs.

2-2: Dele Alli kriget inn 2-2 for Tottenham i starten av 2. omgang.

Akkurat som i førsteomgangen, la Tottenham trykk på Chelsea etter scoringen, men klarte ikke skape noen ordentlig farlige sjanser.

Innbytter Hazard scoret



Conte skulle etter hvert ta noen grep og i det 60. minutt satte italieneren innpå både Diego Costa og Eden Hazard som overraskende nok hadde startet oppgjøret på benken.

Byttet fikk ingen umiddelbar effekt, for Spurs fortsatte å dominere kampen.

Pochettinos menn slet imidlertid med å komme til de helt store sjansene for Chelsea forsvarte seg godt.

Og da det Tottenham ikke hadde marginene med seg, var de blåkledde langt mer effektive. Da 74 minutter var spilt, fikk Chelsea corner. Hjørnesparket ble først klarert, men i returrommet ventet innbytter Hazard.

Den lille belgieren gjorde alt rett og banket inn 3-2 for de blåkledde.

SCORET: Eden Hazard fant det lille rommet han trengte og satte inn 3-2 for Chelsea.

Drømmeskudd

Tottenham forsøkte å slå tilbake, men det var ikke deres kveld.

Ti minutter før slutt fant Hazard lagkamerat Nemanja Matic som ladet kanonen fra cirka 20 meter. Serberen fikk drømmetreff og ballen stoppet ikke før den lå helt oppe i krysset bak en utspilt Lloris.

- Det er et av de vakreste målene som er scoret på nye Wembley, en kanon i krysset, kommenterte Alsaker.

Med 4-2 på måltavlen, klarte Spurs aldri å slå tilbake og måtte dermed se Chelsea ta seg til finalen på Wembley som spilles i slutten av mai.

