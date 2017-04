Tidligere Premier League-profil reagerer på Mourinhos Shaw-kritikk

ANNONSE

Manchester United-manager José Mourinho sjokkerte mange da han både før og etter møtet med Everton i midtuka gikk knallhardt ut mot sin egen venstreback, Luke Shaw.

- Det er vanskelig for ham å få en plass på benken fordi jeg kan ikke sammenligne ham med Ashley Young, Matteo Darmian eller Daley Blind. Jeg kan ikke sammenligne måten han trener på, måten han fokuserer, eller ambisjonene. Han er langt bak, sa Mourinho.

Etter at Shaw overraskende nok ble byttet inn for en skadet Ashley Young i møtet med Everton denne uken, sa Mourinho følgende:

- Han spilte rett foran meg, så jeg tok alle avgjørelsene for ham. Vi trenger hans fysiske og tekniske kvaliteter, men han kan ikke spille med min hjerne.

SJOKKERT: Trevor Sinclair trodde knapt det han hørte fra José Mourinho.

- Kan ikke tro det

Tidligere QPR- West Ham og Manchester City-spiller Trevor Sinclair innrømmer at han er sjokkert over uttalelsene.

- Hadde du gjort det med tiåringer hadde det vært pinlig, for ikke å snakke om en landslagsspiller. Jeg kan ikke tro det jeg hørte. Det er opplagt at José føler han må bidra med mer, men jeg vet ikke hvor mye mer han tåler. Det er som om Luke Shaw er en boksesekk for øyeblikket, sier Sinclair til BBC.

Den tidligere Premier League-profilen tror Shaw kunne trengt en støttende manager framfor noe annet.

- Jeg vet ikke mye om ledelse på dette nivået, men jeg har egne barn. På en lignende måte trenger de noen ganger at du tar armen rundt dem. For øyeblikket skjer ikke det for Luke Shaw, den stakkars gutten, sier Sinclair.

Neville: - Siste forsøk fra Mourinho

Tidligere Manchester United-spiller Phil Neville var blant de som anbefalte United å hente Shaw. Han er overrasket over utviklingen.

- Da Luke Shaw signerte for Manchester United var jeg involvert i prosessen med å speide og anbefale ham, fordi jeg trodde han skulle bli United nye venstreback de neste ti årene. Man skulle tro han ville bli en sensasjonell spiller, men han har bare ikke fått det til, sier Neville til BBC.

OVERRASKET: Phil Neville trodde Luke Shaw skulle bli en braksuksess i Manchester United. Nå tror han José Mourinho gjør et siste desperate forsøk på å få noe ut av venstrebacken.

Neville tror Mourinho nå gjør et siste forsøk på å vekke Shaw og få ham på rett kjøl etter å ha prøvd alt annet.

- Jeg vet at han pådro seg en skade, men det må være noe fundamentalt feil når manageren stiller spørsmål til holdningen din, treningsinnsatsen og prestasjonene. Man tenker at dette kanskje er siste forsøk fra José for å få noe ut av Luke Shaw - noe han vet er der.

Neville tror Sir Alex Ferguson ville håndtert situasjonen på en lignende måte, men ikke like mye i pressen.

- I kulissene ville Ferguson gitt ham duen full og etterlatt ingen tvil om at hvis han ikke skjerper seg, må han finne seg et annet sted å spille. José har trolig prøvd det blant lukkede dører, og dette er hans siste kast med terningen.

Manchester United ligger for øyeblikket på sjetteplass i Premier League og kan bli avhengig av å vinne Europa League for å kvalifisere seg til neste års Champions League.