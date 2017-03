Tidligere Real Madrid-president: - «Ikke noe problem» å betale en milliard for Hazard

ANNONSE

Det er ingen hemmelighet at Real Madrid er svært lystne på Chelseas Eden Hazard. Det er heller ingen hemmelighet at londonlaget kommer til å kreve mye penger for belgieren, som er bundet til klubben ut 2020-sesongen.

Det er «ikke noe problem» for Real Madrid, skal vi tro den tidligere klubbpresidenten Ramon Calderon.

- Pogba la lista

- Chelsea er ikke en selgende klubb, så det vil ikke bli lett, men som alltid avhenger det av hvor mye han ønsker en overgang. Om han vil vekk, drar han vekk - det er alltid poenget, sier Calderon til TalkSPORT på tirsdag.

65-åringen, som var president i hovedstadsklubben fra 2006 til 2009, mener at Chelsea vil være åpne for å selge Hazard, bare de får penger nok for det belgiske vidunderet.

- Chelsea vet meget godt hvor mye som er blitt betalt på overgangsmarkedet de siste årene, med Ronaldo, Bale, Pogba - lista ligger på 100 millioner pund nå, sier Calderon.

- Ikke noe problem

- Lista er blitt lagt av disse overgangene, så jeg tror det er så mye en klubb som Chelsea vil kreve. Og økonomien i Real Madrid er god. Jeg tror ikke det ville være noe problem for dem, legger han til.

For ordens skyld: 100 millioner pund er over én milliard norske kroner etter dagens kurs.

Paul Pogba ble verdens dyreste fotballspiller da han ble solgt fra Juventus til Manchester United i august i fjor, til svimlende 105 millioner euro, eller 89,3 millioner pund. Skulle Hazard velge seg Real Madrid denne sommeren, kan altså rekorden stå for fall.

