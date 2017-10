Torsdagens Premier League-rykter

Harry Kane vil ikke utelukke at han vil spille i La Liga en gang i framtiden.

Flere engelske aviser, blant annet Express, slår torsdag stort opp at Harry Kane ikke utelykker at han vil forlate Tottenham en gang i framtiden, til fordel for en stor spansk klubb. Oppslagene kommer som følge av at Spurs-spissen svarte følgende på et spørsmål om nettopp dette:

- Jeg kan ikke si nei, og jeg vil heller ikke si ja. Jeg tror at i fotball vet man aldri, og du kan ikke utelukke noe som helst. Det er ikke noe jeg helt definitivt ønsker å gjøre, men det kan skje. Man vet aldri.

Evertons Ross Barkley sliter for tiden med en hamstring-skade og er satt ut av spill i minst en måned til. Midtbanespillerens framtid på Goodison Park synes usikker under Ronald Koemans ledelse, og ifølge The Mirror vil både Chelsea og Tottenham forsøke å kjøpe ham når overgangsvinduet åpner i januar.

Manchester City skal ha vunnet dragkampen med byrival Manchester United om underskriften til New York City-spiller Jack Harrison. Det skriver The Sun. Den engelske U21-landslagsspilleren har vært en del av United-akademiet i oppveksten, men Citys koblinger til New York gjorde det vanskelig å vinne kampen Mourinho og co.

Robin van Persie har kun vært på banen i to kamper for Fenerbahce denne sesongen. 34-åringen skal nå ifølge tyrkiske Aksam være på vei tilbake til gamleklubben Feyenoord i hjemlandet.

Michy Batshuayi har slitt med å vinne Antonio Contes fulle tillit i Chelsea, men 24-åringen skal være fast bestemt på å bli i klubben, etter å ha blitt overtalt av Eden Hazard i sommer, skriver ESPN.

Ifølge Liverpool Echo vil både Ben Woodburn og Roberto Firmino signere nye langtidskontrakter med Liverpool.

Også Marouane Fellaini nærmer seg ny kontrakt - med Manchester United. Det skriver Transfermarketweb.

Både Chelsea og Liverpool er interessert i å sikre seg PSG-stjernen Javier Pastore, etter at argentineren nylig fkk beskjed om at han kan forlate klubben i januar, melder El Gol.

Inter vurderer å gjøre et nytt forsøk på å hente Theo Walcott i januar, skriver Calciomercato. Arsenal-kanten har med jevne mellomrom blitt koblet til Milano-klubben helt siden 2006.

Verdensmesteren fra VM i 2006, Cristian Zaccardo, opprettet i sommer LinkedIn-profil i jakten på en ny klubb. Nå har backen signert for Hamrun Spartans på Malta, melder Sky Italia. 35-åringen har tidligere blant annet spilt for Palermo, Wolfsburg, Milan og Parma.

