White Hart Lane skal rives etter denne sesongen, og en ny stadion skal bygges i nærheten.

I slutten av mars godkjente lokale myndigheter Tottenhams søknad om midlertidig å flytte inn på Wembley, men klubben avventet endelig avklaring på byggeplanene.

Dersom den nye arenaen med 61.000 tilskuerplasser ikke kunne ventes ferdigstilt til sommeren 2018, ville Tottenham valgt å bli på White Hart Lane også neste sesong. Nå har klubben fått de nødvendige garantier.

– White Hart Lane betyr mye for oss alle, men for å sikre at oppføringen av vår nye arena forløper hensiktsmessig har styret fattet endelig beslutning om midlertidig å flytte fra vårt hjem gjennom 118 år, sier styreformann Daniel Levy i en uttalelse.

Tottenham har allerede denne sesongen spilt sine europacupkamper på Wembley.