Tottenham knuste Arsenal i historisk derby

ANNONSE

TOTTENHAM - ARSENAL 2-0:

Tottenham nekter å gi opp håpet om seriegull denne sesongen og holder avstanden opp til Chelsea på fire poeng etter søndagens derby-seier mot Arsenal.

Spurs-fansen fikk dermed gleden av å se sine helter beseiere erkerivalen i det som var det siste Nord-London-derbyet på White Hart Lane.

At publikumsyndlingene Dele Alli og Harry Kane var spillerne som senket Arsene Wengers menn la heller ingen demper på stemningen på Tottenhams ærverdige hjemmebane.

Seieren betyr samtidig at Tottenham havner over Arsenal for første gang siden 1994-1995-sesongen.

- Det var en fantastisk ettermiddag. Jeg er veldig glad for spillerne og fansen. Å vinne mot Arsenal i det siste derbyet på White Hart Lane var emosjonelt for alle. Vi prøvde å betale supporterne tilbake for energien de ga oss, men det viktigste var å opprettholde samme avstand til Chelsea, sier Tottenham-manager Mauricio Pochettino til Sky Sports.

En like god dag ble det naturlig nok ikke for Arsene Wenger, som måtte tåle at Spurs-fansen hånet ham ved å synge "vi vil at du skal bli".

Wengers manglende grep fra sidelinjen slaktes av tidligere Leicester-spiller Pontus Kåmark, som satt i Viasats svenske studio under kampen.

- Wenger blir totalt oppsnurret på tribunen, og han gjør ingen forandring før 65 minutter er spilt. Klart det er lett å sitte her og være etterpåklok, men når han er trener og ikke ser at det fungerer med det laget ... det er tjenestefeil i min verden. Han gjør sine egne spillere dårlige, for de surrer rundt der uten at det finnes noen struktur, sier Kåmark.

Selv innrømmet Arsene Wenger at Tottenham vant fortjent.

- Alt i alt var det forjent, men det var jevnt fram til det første målet. Rett etterpå får vi straffe imot, og det preget spillerne. Spurs så farligere ut enn tidligere da, sier Wenger til Sky Sports.

Gigantsjanser for Spurs

Det var et aldri så lite under at Arsenal kom seg inn til pause uten baklengsmål, for det skulle ikke stå på sjansene for hjemmelaget.

Spesielt Dele Alli og Christian Eriksen burde sendt Tottenham i ledelsen før pause. Førstnevnte fikk muligheten da Harry Kane slo inn fra høyre. Hardt presset av Alex Oxlade-Chamberlain headet Alli ballen utenfor åpent mål.

- Av og til gnir du deg bare i øynene og lurer på hva som skjedde her. Harry Kane har ballen, og Dele Alli har posisjonert seg bra, og det er jo scoring, men nei, kommenterte tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt i TV 2s studio.

Bare minutter senere ble Oxlade-Chamberlain sendt inn i pølsebua av Heung-min Son på Spurs' venstreside. Koreanerens skudd ble blokkert og havnet hos Eriksen, som skjøt i tverrliggeren og over på nær blank kasse.

Arsenal var heller ikke helt ufarlige, og det var Aaron Ramsey som fikk de rødes beste sjanse før pause. Waliseren forsøkte å plassere inn et skudd fra rundt 20 meter, men Hugo Lloris var med på notene og fikk slått til corner.

Spurs satte inn nådestøtet

I løpet av tre minutter i andr omgang skulle Tottenham sette inn nådestøtet mot sin argeste rival.

Først var det Dele Alli som satte inn 1-0 etter at han var på rett plass til rett tid etter at Eriksens skudd først ble blokkert.

Like etterpå gikk Kane i bakken inne i sekstenmeteren i duell med Gabriel, og Michael Oliver pekte på straffemerket. Tottenham-spissen tok selv straffesparket, som han limte helt inne ved nettveggen til 2-0.

Tottenham-fansen kunne dermed feire tre poeng i det siste Nord-London-derbyet, og fremdeles drømme om seriegull.

Resterende kamper i tittelracet:



Chelsea (81p):

Middlesbrough (h)

WBA (b)

Watford (h)

Sunderland (h)

Tottenham (77p):

West Ham (b)

Manchester United (h)

Leicester (b)

Hull (b)