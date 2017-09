Tottenham og Harry Kane avgjorde på en halv omgang

Overraskelselaget Huddersfield ble ydmyket på hjemmebane.

HUDDERSFIELD - TOTTENHAM 0-4

Med sitt 12. og 13. mål for klubb og landslag denne måneden gjorde Harry Kane sitt for at Tottenham kjørte over opprykkslaget Huddersfield fra start.

Ifølge statistikken til Opta er 13 scoringer i samme måned like mange som det høyeste antallet verdens to beste spillere i en årrekke, Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, har oppnådd på toppnivå.

Den statusen deles nå med Spurs stjernespiss. Barcelonas Messi klarte det samme i mars 2012, mens Real Madrids Ronaldo scoret 13 helt tilbake i oktober for sju år siden.

13 - This equals the highest tallies in a single month by both Lionel Messi (13 in March 2012) & Cristiano Ronaldo (13 in Oct 2010). Peers. https://t.co/CJmXkdNoHk — OptaJoe (@OptaJoe) September 30, 2017

Etter en super førsteomgang av Kane i West Yorkshire haglet det med superlativer i retning 24-åringen.

- Det har vært en diskusjon om Harry Kane holder verdensklasse. Selvsagt er han i verdensklasse, konstaterte TV 2-ekspert Brede Hangeland.

- Det finnes ingen enkle kamper, men vi fikk en god start. Jeg har trolig aldri vært i bedre form, bemerket Kane overfor BBC.

Hjemmelaget hadde vist solide takter så langt i debutsesongen i Premier League. På de seks første kampene hadde The Terriers sluppet inn bare tre mål. Kun de to topplagene fra Manchester hadde færre baklengs før den sjuende ligarunden.

For Spurs tok det likevel bare en halv omgang før Huddersfields antall mål imot var doblet. Og i sentrum av begivenhetene sto altså Harry Kane nok en gang.

Først fikset superspissen kampens første nettkjenning, etter et svakt utspill fra Huddersfield-målvakt Jonas Lössl og en påfølgende miss fra venstreback Chris Löwe.

- Skyhøy kvalitet



Kane fulgte opp med å plassere ballen enkelt i nærmeste hjørne. Formspiller Ben Davies doblet etter 16 minutter, før Kane igjen tok fram et skudd fra øverste hylle. Denne gangen med venstrebeinet.

- Han avslutter med skyhøy kvalitet. Harry Kane har scora to mål igjen. Han øser baller i mål, skrøt en oppglødd Simen Stamsø Møller i TV 2s kommentatorboks.

- Det er ikke en veldig stor sjanse der han kommer med feil fot, men så bare curler han den i lengste. En glitrende scoring, supplerte Hangeland litt seinere.

I DRAGET: Harry Kane har virkelig funnet fram til storformen i september.

0-3 kunne fort blitt til 0-4 etter en halvtime, men Dele Alli traff bare stolperota etter fint samspill med Christian Eriksen.

Huddersfield hadde lite å komme med, bortsett fra et par gode skuddforsøk fra langt hold. Laurent Depoitre var nærmest med en ball som smalt i tverrliggeren noen minutter før hvilen.

Antiklimaks etter sidebyttet



Alli prøvde å filme til seg et straffespark ti minutter ut i andre omgang, men fikk et fortjent gult kort av dommer Neil Swarbrick isteden.

Danske Lössl hos vertene hadde noen merkelige krumspring i andre halvdel av kampen også, uten at det førte til flere mål imot.

Mer nettsus ble det ikke før Moussa Sissoko kjempet inn 0-4 via en forsvarsspiller på overtid.

Da kampen tikket mot de siste minuttene kunne Spurs-manager Mauricio Pochettino bytte ut både Kane og midtbaneprofil Eriksen uten bekymringer.

Seieren er Tottenhams fjerde i Premier League for sesongen. Klubben fra Nord-London har 14 poeng. Huddersfield tapte for andre gang og blir liggende med ni poeng.

