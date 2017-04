Tottenham og Son med festfotball mot Watford

ANNONSE

TOTTENHAM - WATFORD 4-0:

To mål av Heung-min Son og nye fulltreffere fra Dele Alli og Eric Dier bidro tre enkle poeng for Tottenham på White Hart Lane lørdag.

Vertene rundspilte Watford etter alle kunstens regler i helgas første Premier League-kamp. Sørkoreanske Son var også nest siste Spurs-spiller på ballen ved de to øvrige nettkjenningene.

Samtidig fortsatte midbanestjernene Alli og Christian Eriksen storspillet. Duoen har bidratt sterkt til at Tottenham er et definitivt topplag i England denne sesongen.

- Stolt og fornøyd



Mauricio Pochettino var etter kampslutt opptatt av å rose laget sitt for prestasjonen. På spørsmål om hva som imponerte ham måtte argentineren trekke pusten.

- Wow. Mange ting. Vi spilte veldig godt med bra energi. Spillet var fantastisk. Det ble 4-0, men vi fortjente noen mål til. Jeg er veldig fornøyd og stolt over prestasjonen, sier Tottenham-manageren ifølge BBC.

Med overbevisende 4-0 over Watford er mannskapet hans fortsatt med i gullkampen, i alle fall hvis Chelsea skulle snuble i flere av sine åtte gjenværende kamper. Fire poeng skiller opp før Spurs' blåkledde byrivale møter Bournemouth seinere lørdag.

- Det er viktig at vi holder konkurransen oppe og klarer å vinner kamper. Vi ligger på andreplass og forspranget er fire poeng nå. Med de har en kamp til gode. Vi prøver å vinne for å presse dem, tilføyde Pocehttino.

Nesten hele laget



Om det var noe å utsette på Tottenhams førsteomgang, så må det ha vært at spydspiss Vincent Janssen heller ikke denne gangen lyktes med særlig mye.

Symptomatisk nok var nederlenderen uheldig rett foran målet etter drøyt 20 minutters spill.

Et innlegg fra Kieran Trippier passerte alt som var Watford-forsvarere, før ballen spratt i låret på Janssen to tre meter fra målstreken. Derfra spant ballen videre opp i tverrliggeren, før bortelaget fikk klarert rett foran Spurs-spissen.

- Når sånne ting som dette her begynner å skje, så er det jo bare vondt. Det er ikke så enkelt, og det går an å forsvare denne greia her. Den kommer brått på, men det føyer seg jo inn i et mønster da. Det er bare stokk umulig for ham å få til noe foran kassa, fastslo Erik Thorstvedt i Premier League-studioet til TV 2.

Foreslår ny spiss



Den tidligere Tottenham-keeperen synes synd på Janssen. Men Thorstvedt mener 22-åringen har fått nok sjanser. Han synes gamleklubben nå bør hente inn et annet alternativ til Harry Kane som spiss.

- I utgangspunktet er han fortsatt et bomkjøp. Jeg ville kjøpt en alternativ til han, så de har en i tillegg til Kane. Jeg kan love deg at når han går av banen nå, og de leder 3-0 til pause, så har en vond følelse langt inn i sjela. Han vet at han igjen har det bare stokka seg for ham. Det er bare en fæl følelse, sa Thorstvedt.

Janssen måtte overlate plassen til nevnte Kane etter en times spill. Englands landslagspiss har vært ute en snau måned med en ankelskade, men fikk prøve seg igjen lørdag.

Harry Kane markerte seg med et knallhardt frisaprk i tverrliggeren på tampen av oppgjøret, men kom seg ikke på scoringslista etter innhoppet.