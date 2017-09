Tottenham-profil fyrer løs mot mediene

Tottenham-nyervervelsen Serge Aurier hevder han fikk altfor tøff behandling av mediene i tiden som Paris Saint-Germain-spiller.

Den ivorianske forsvarsspilleren, som er kjent for å skape overskrifter, ble nylig hentet til Tottenham for rundt 230 millioner kroner.

– Jeg ble ikke satt nok pris på, og jeg ble ikke respektert, sier 24-åringen nå om tiden i den franske hovedstaden. Uttalelsen fremkommer i et intervju med nettsidene til Det afrikanske fotballforbundet (CAF).

Auriers overgang til Tottenham ble litt ekstra komplisert som følge av at forsvarsspilleren har en betinget fengselsdom hengende over seg. I mai 2016 skal han ha angrepet et polititjenestemann utenfor et utested i Paris.

– Den tingen med politiet ble blåst ut av alle proporsjoner av europeiske medier, sier Aurier selv.

– De (mediene) fokuserte på alt annet enn fotballprestasjonene mine, og ser du på statistikken, har jeg vært den viktigste forsvarsspilleren i Ligue 1 siden 2013, tilføyer han.

24-åringen kaller overgangen til engelsk fotball en lettelse.

– Jeg kunne ha blitt. Jeg kom overens med alle og de tilbød meg en ny kontrakt, men jeg bestemte meg for å prøve noe nytt, sier han.

Aurier fikk plass på årets lag i Ligue 1 både i 2014 og 2016.

