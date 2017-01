Tottenham-stjernene herjet med West Brom

ANNONSE

TOTTENHAM - WEST BROMWICH 4-0:

West Bromwich så ut til å være klare for å forsvare seg til et vanskelig poeng på bortebane mot Tottenham. Det var gjestene dog aldri i nærheten av, og ble i stedet fullstendig overkjørt av en brennhett Tottenham-lag.

Tre mål av Harry Kane og ett selvmål sørget for at alle tre poengene ble igjen på White Hart Lane.

- En fantastisk prestasjon

Etter kampen var Tottenham-manager Mauricio Pochettino strålende fornøyd.

- Måten vi spilte på var viktig for oss, etter at vi slo Chelsea. Det gjør meg glad, sier Pochettino til BBC.

- Vi måtte ha tre poeng og nå er vi i en god posisjon, sier han videre.

- Krever noe helt spesielt



Tottenham var nær å ta ledelsen allerede etter fire minutters spill. Et innlegg fra Danny Rose fant veien inn i feltet foran West Broms mål. Der ventet Harry Kane, og spissen var nær å få satt ballen i mål.

West Brom la svært dypt i banen, og forsøkte å forsvare seg med nebb og klør.

Mål ble det likevel da Kane var frempå på nytt, ti minutter senere.

Spissen mottok ballen fra Christian Eriksen, og vendte opp foran gjestenes mål. England-spissen klinket ballen i mål via stolpen.

Pasningen fra Eriksen ble hyllet i TV 2s Premier League-studio.

- Det er ingen stor feil av West Brom. Det krever noe helt spesielt av Eriksen, og det er det her når han lurer McAuley ut, sier Brede Hangeland om Eriksens prestasjon.

Den danske stjernen klarte å finne akkurat det rommet i West Brom-forsvaret som trengtes for å sette Kane i posisjon for å sette ballen i mål.

MÅL: Tottenham pepret West Brom-målet lørdag. Sånt blir det mål av.

Spurs avgjorde

25 minutter ut i oppgjøret doblet Tottenham ledelsen.

Hjemmelaget hadde dominert fullstendig så langt i omgangen, og da Christian Eriksen tok med seg ballen fremover i banen ble det på nytt farlig.

Dansken fikk etter hvert tilbake ballen, og sendte et skudd mot gjestenes mål. Ballen spratt via Gareth McAuley og inn i målet bak en utspilt Ben Foster. Siden skuddet gikk via McAuley, ble Eriksens skudd regnet som en målgivende pasning, og ikke mål.

Gjennom førsteomgangen pepret Tottenham Ben Foster, og fikk blant annet et mål annullert. I tillegg hadde Kane et skudd som gikk i stolpen.

Også i kampens andre omgang fortsatte Tottenham stormløpet mot West Broms mål, og gjestene virket aldri å være i nærheten av å true Tottenhams ledelse.

Med litt mer enn 20 minutter igjen av kampen, kom Tottenhams tredje mål.

Et innlegg fra Kyle Walker havnet hos Harry Kane. Spissen klinket ballen i mål på elegant vis. Minutter senere var han frempå igjen da han Dele Alli vippet ballen frem til spissen, og Kane satte dermed inn sitt tredje mål for dagen.

Med de tre poengene fra lørdagens oppgjør, klatret Tottenham opp på andreplass på tabellen. Liverpool har mulighet til å ta tilbake andreplassen i sin kamp mot Manchester United søndag.