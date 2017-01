Tottenham stoppet Chelseas seiersrekke

ANNONSE

TOTTENHAM - CHELSEA 2-0:

Dele Alli scoret to mål og sørget for at Chelseas seiersrekke stoppet på 13 da Tottenham slo Antonio Contes menn 2-0 på White Hart Lane onsdag.

Begge Allis scoringer kom på headinger etter innlegg fra danske Christian Eriksen.

Resultatet gjør at Chelsea nå har fem poengs forsprang til Liverpool på toppen av tabellen, mens Tottenham og Manchester City følger sju poeng bak ligalederen.

Kveldens Tottenham-helt sa følgende til TV 2 og Kasper Wikestad etter onsdagens storkamp:

- Det er en god følelse. Vi er alle glade i garderoben nå. Det var en stor kamp i kveld for både oss og for fansen - vi vet hvor mye det betyr for dem å stoppe Chelseas rekke.

Han er imidlertid klar på at det er viktig for laget ikke å ta av etter seieren mot serielederen. Han peker blant annet på hvordan Tottenham feilet i jakten på tittelen forrige sesong.

- Det er viktig at vi ikke tar av nå. Vi vet hvor viktig denne seieren var for oss. Vi vil tette luken, men vi må ta en kamp om gangen og ikke gjøre som vi gjorde sist sesong. Vi har fortsatt mye å jobbe med.

Hylles av Thorstvedt

Tomålsscorer Dele Alli hylles nå uhemmet av tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt.

- Dele Alli er rett og slett et fenomen. Det er bare 515 dager siden han debuterte i Premier League, har det skjedd utrolig mye, og det topper seg i dag, sa Thorstvedt i TV 2s studio.

Thorstvedt mener nå spenningen lever for fullt i kampen om Premier League-tittelen.

- Det som var en dårlig helg for Liverpool med uavgjort mot Sunderland, endte med at de knapper innpå forspranget med det resultatet. Det er fem poeng og en halv sesong igjen - det går fint an å fikse, sa Thorstvedt.

DAGENS MANN: Tottenham-keeper Hugo Lloris takker Dele Alli for to scoringer.

Perlescoring

Bare fire minutter var spilt da Nemanja Matic slo en god pasning gjennom til Eden Hazard. Belgieren traff imidlertid ikke spesielt godt med sin avslutning på halv volley, og ballen rullet utenfor målet bak Hugo Lloris.

Kampen fortsatte i et intenst tempo, uten at de helt store sjansene ble skapt. Hjemmelaget lot seg ikke stresse av at Chelsea sto høyt og valgte gang på gang å spille seg ut bakfra til tross for intenst press.

Midtveis i omgangen var Tottenham nær ved å ta ledelsen. Christian Eriksen tok med seg ballen framover og banket til fra 20 meter. Ballen suste like til side for målet.

(artikkelen fortsetter under bildet)

FORTVILET: Eden Hazard fortviler etter å ha brent én av sine to store sjanser onsdag.

Ti minutter før pause fikk Diego Costa en gylden mulighet til å score sitt 15. mål for sesongen. Den tidligere Atletico Madrid-spilleren mottok ballen fra Eden Hazard og banket til fra 17 meter - langt over mål.

I stedet var det Tottenham som fikk uttelling rett før pause. Christian Eriksen fant pannebrasken til Dele Alli, som vakkert headet inn 1-0.

Victor Moses holdt ikke linja til resten av Chelsea-forsvaret og sørget for at Alli var onside da innslaget ble slått.

KLASSEHEADING: Dele Alli stanger inn 1-0 for Tottenham.

Alli-kopi

I starten av andre omgang fikk Hazard en ny stor mulighet til å score. Marcos Alonso headet ballen inn i retning belgieren på bakre stolpe, men avslutningen med hodet gikk utenfor mål.

I motsatt ende av banen viste i stedet Dele Alli hvordan det skal gjøres og igjen var det Christian Eriksen som var servitør. Dansken stilte inn siktet og fant Tottenham-yndlingen, som igjen headet ballen i nota.

Chelsea klarte aldri å svare på Allis dobbel og dermed lever spenningen for fullt i toppen av Premier League.