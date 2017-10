Tottenham slår knallhardt ned på oppførselen til to supportere som kastet urin på West Ham-fansen nylig. Begge er utelukket fra klubbens kamper på livstid.

Det melder Sky Sports. Den motbydelige episoden fant sted på Wembley forrige uke. Alt ble fanget opp på film og deretter lagt ut på sosiale medier.

En talsperson i Tottenham beskrev det hele som «totalt uakseptabelt» og varslet etterforskning. Mandag ble det klart at to personer er utestengt for alltid fra London-lagets kamper.

Spurs ledet 2-0 til pause i det nevnte ligacupoppgjøret, men byrival West Ham snudde og vant til slutt 3-2.

