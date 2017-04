Tror hvite målnett er årsaken til Bournemouths gode scoringsform

ANNONSE

Joshua King og Bournemouth har vist strålende form i det siste, og kronet det hele med 4-0-seieren mot Middlesbrough på lørdag.

Selv om poengfangsten har vært mager i møte med topplag som Tottenham og Chelsea, har Bournemouth vist god scoringsform på hjemmebane.

Spesielt i de siste hjemmekampene har Bournemouth scoret mange mål, og manager Eddie Howe har ifølge Daily Mirror en noe overraskende forklaring på lagets scoringsform.

Nye målnett



Bournemouth byttet nemlig ut de røde og svarte nettene i målene med flunkende nye hvite nett.

- Jeg kan ikke ta æren for det. Det var Jason Tindall (assistentmanager, red. anm.) som følte at nettene ikke inspirerte spissene til å score, sier Howe til Daily Mirror.

Tanken er at de hvitene nettene er enklere å se, og derfor gjør det enklere for spissene å sikte seg inn på målet.

- Merkelig nok har det fungert, så all ære til Jason for det. Det viser bare hvordan små ting noen ganger kan utgjøre en forskjell, sier Howe.

1750 kroner



Daily Mirror skriver at klubben byttet ut de røde og sorte nettene med hvite nett til 125 pund, eller omtrent 1750 kroner, i mars.

Hjemmekampene etter at nettene ble byttet ut, har endt med 3-2-seier mot West Ham, 2-0-seier mot Swansea, 1-3-tap mot Chelsea, og 4-0-seier mot Bournemouth søndag.

Om det faktisk er de hvite nettene som er årsaken til Bournemouths scoringsform, er ikke mulig å si, men det virker som at Howe mener det har fungert for hans spillere.

- Vi vet ikke om det er grunnen, men det ser ut til å ha fungert for oss.

BYTTET UT: De røde og svarte nettene er byttet ut på Vitality stadium.

- Når man som spiss kaster et kjapt blikk mot mål før man skyter, ser man det hvite nettet tydeligere enn de nesten gjennomsiktige nettene vi hadde før, sier Bournemouth-manageren.

De fire hjemmekampene med hvite nett har endt med ti Bournemouth-mål, og Daily Mirror peker på at det er en betydelig økning i antall mål sammenlignet med resten av sesongen. Før byttet av nett hadde Bournemouth scoret 21 mål på 13 hjemmekamper. På de siste ni kampene før byttet av nett, var antallet mål scoret kun tolv.

King scorer borte og hjemme

Selv med nye nett hjemme på Vitality Stadium, har Bournemouths toppscorer, Joshua King, vist god form også på bortebane.

Spesielt siden nyttår har nordmannen vært brennhet, og scoret mot både Liverpool og Manchester United.

Hat-tricket hjemme mot West Ham ser likevel ut til å bli sesongens høydepunkt for King, da han nærmest på egenhånd senket West Ham.

Nordmannen står nå med 14 scoringer i Premier League denne sesongen - like mye som Chelsea-stjernen Eden Hazard og England-spiss Jermain Defoe.

Tidligere landslagskaptein Brede Hangeland vare tydelig imponert over spissen etter søndagens scoring mot Middlesbrough.

- Jeg er dypt imponert av Joshua King og det han gjør. Den formen han har vist i kalenderåret 2017 har vært utrolig. Det er ingen overraskelse at det er han som dukker opp på første stolpe etter to minutter og setter inn det som er et livsviktig mål for Bournemouth, sa Hangeland i TV 2s Premier League-studio etter kampen.