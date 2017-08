Tysk avis: - Conte ferdig i Chelsea - erstattes av Tuchel

Tyske Sport Bild hevder Thomas Tuchel blir ny Chelsea-manager, mens engelske medier avviser managerbytte i London-klubben.

Antonio Conte og Chelsea slo grusomt tilbake etter den elendige seriestarten mot Burnley, da Tottenham ble slått 2-1 på Wembley i helgen.

Seieren satte delvis en stopper for rapportene om at at Conte er misfornøyd med styrets handlekraft på overgangsmarkedet.

Hevder Tuchel er på vei inn

Onsdag blusser imidlertid ryktene om en rift opp igjen. Tyske Sport Bild melder nemlig at diskusjonene rundt Contes framtid har fortsatt på Chelseas styrerom.

Ifølge avisen har Chelsea-direktør Marina Granovskaia bestemt seg for å ansette Thomas Tuchel som ny manager i klubben.

CHELSEA NESTE? Sport Bild hevder Thomas Tuchel blir Chelseas neste manager.

Tuchel var nylig trener i Borussia Dortmund og ledet klubben til topps i den tyske cupen forrige sesong.

Forholdet mellom Tuchel og ledelsen ble ifølge tyske medier ekstra anstrengt etter bombeangrepet mot Dortmund-bussen før kvartfinalemøtet med Monaco.

Tuchel hevdet at han og spillerne ble oversett når det ble diskutert om kampen skulle spilles dagen etter eller ikke.

Telegraph-journalist: - Tuchel ikke aktuell

Ifølge Daily Express sa Conte følgende i forkant av møtet med Tottenham, med klare indikasjoner på at han krever forsterkninger.

- Forrige sesong begynte vi å bygge et grunnlag, og vi vant, så det betyr at vi bygget noe. Men nå er ikke det nok, så vi må forbedre oss for å fortsette.

Italieneren har aldri vært redd for å si ifra nøyaktig hva han mener. I Juventus forlot han trenerposten fordi han ikke fikk spillerne han ønsket seg, samt at ikke fikk garantier om at de beste spillerne ble værende i klubben.

Matt Law i The Daily Telegraph sår imidlertid tvil rundt rapportene fra Tyskland.

- Chelsea har ingen plan om erstattere for Conte, og Tuchel er ikke et navn på radaren, skriver Law på Twitter.

Chelsea have no succession plan for Conte and Tuchel is not a name on their radar #cfc — Matt Law (@Matt_Law_DT) August 23, 2017

Bild wrote Arsenal made formal approach for Tuchel on the morning a few English papers said Arsenal were finally committed to keeping Wenger — John Cross (@johncrossmirror) August 23, 2017