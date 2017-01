Uavgjort i høydramatisk toppkamp mellom Manchester City og Tottenham

ANNONSE

MANCHESTER CITY - TOTTENHAM 2-2:

En forsiktig førsteomgang ble fulgt av en intens og målrik andreomgang. Involvert i det meste var Tottenhams keeper, Hugo Lloris.

Først forsøkte franskmannen å hindre Leroy Sané fra å komme til en god målsjanee. Lloris bommet i duellen, og Sané fikk i stedet en enkel jobb med å score hjemmelagets første mål. Minutter senere var Lloris involvert på nytt da han ikke klarte å holde fast et innlegg fra Raheem Sterling. Ballen endte i føttene til Kevin De Bruyne som doblet ledelsen.

Selv med en 2-0-ledelse på hjemmebane, var de tre poengene langt fra trygge for Manchester City.

Først reduserte Dele Alli for gjesene med et pent hodestøt, bare minutter etter De Bruynes mål. Med et kvarter igjen av kampen scoret innbytter Son Tottenhams andre mål for kvelden, og sørget med det for poengdeling i Manchester.

- Vi kom sterkt tilbake



Etter kampen var Tottenhams Dele Alli strålende fornøyd med uavgjort og ett poeng i storkampen.

- Vi slapp inn to mål tidlig i andreomgangen, men vi kom sterkt tilbake, sier han ifølge BBC.

- Mentaliteten vår er sterk, og alle ønsket å ta et poeng. Jeg er veldig godt fornøyd med resultatet, fortsetter Son.

Også Sons lagkamerat, Kyle Walker, virket å være fornøyd med å slå tilbake.

- Vi kan tilpasse spillestilen vår til alle situasjoner. Det viser hva slags karakter vi har i dette laget, sier Kyle Walker.

På spørsmål om situasjonen der han dyttet Raheem Sterling, men ungikk straffespark, er Walker befriende ærlig.

- Jeg hadde ikke klart å få tatt ballen ellers. Man må få forsøke å få han mest mulig ut av balanse, sier han.

Skuffet Guardiola



Manchester City-manager, Pep Guardiola, var derimot mer skuffet over resultatet.

- Vi spilte bra. Det var en strålende prestasjon, og det er leit at det endte slik. Vi skapte flere sjanser, slapp Tottenham til få sjanser, men klarte ikke å vinne, sier Guardiola til BBC.

- Det er klart at man må score mål. Vi hadde så mange målsjanser som vi ikke klarte å score på, fortsetter han.

City-manageren forteller at laget er skuffet over at seieren glapp mot Tottenham.

- Vi vil være fornøyde i morgen, men i dag er vi skuffet siden vi spilte bra uten å vinne, sier Guardiola.

Hjemmelaget presset



Oppgjøret mellom de to storklubbene fikk en ganske forsiktig start, der hjemmelaget Manchester City stakk seg frem som det mest truende av de to lagene.

I TRØBBEL: Hugo Lloris forsøkte å hindre Leroy Sané fra å score. Det gikk ikke.

Selv med det massive arsenalet av angrepsspillere, var det forsvarsspilleren Pablo Zabaleta som kom til kampens første målsjanse. Argentineren klarte dog ikke å stokke beina. I stedet for å sendte Manchester City i ledelsen etter ti minutters spill, trillet han i stedet ballen til side for mål.

Ti minutter før pause var Manchester City frempå igjen. Først stanget Leroy Sané ballen til side for mål, før Sergio Aguero fikk muligheten til å prøve seg minutter senere. Først stanget han ballen så keeper Hugo Lloris måtte slenge seg, før han like etter fyrte av et skudd som utfordret den franske keeperen.

- En kjempetabbe



Etter en skuffende svak førsteomgang, tok Tottenham-manager Mauricio Pochettino grep i pausen. Kevin Wimmer ble erstattet med Heung-Min Son i det som ikke kan betegnes som noe annet enn et offensivt bytte.

REDUSERTE: Dele Alli reduserte for Tottenham.

Selv med dette taktiske grepet, fikk Tottenham en tung start på andreomgangen.

Allerede før fem minutter var spilt av omgangen, tok Manchester City ledelsen. Leroy Sané tok løpet for å nå et strålende gjennomspill fra Kevin De Bruyne. Samtidig kom Tottenham-keeper Hugo Lloris løpende ut for å avverge målsjansen. Lloris bommet på ballen, og det hele endte med at Sané fikk en enkel jobb med å trille ballen i det åpne målet.

Minutter senere var Lloris involvert i et nytt mål. Et i utgangspunktet ufarlig innlegg fra Raheem Sterling ble plutselig farlig da Lloris ikke klarte å holde fast på ballen.

I stedet endte ballen i føttene til Kevin De Bruyne. Belgieren gjorde ingen feil og doblet hjemmelagets ledelse.

- En kjempetabbe, utbrøt TV 2s kommentator, Simen Stamsø Møller, da han så franskmannens keeperspill.

Tottenham reduserte

Etter marerittstarten på omgangen, virket Tottenham rystet. Likevel gikk det ikke lang tid før gjestene hadde satt inn reduseringen.

Kyle Walker slo et innlegg via Aleksandr Kolarov. Ballen fant veien til Dele Alli inne i feltet foran Manchester City-målet.

Alli har vist at han er i scoringsform for tiden, og stanget inn reduseringen for Tottenham.

SLO TILBAKE: Tottenham-spillerne jubler etter å ha slått tilbake mot Manchester City.

Med et kvarter igjen av kampen skulle det plutselig bli høydramatisk.

Først kom Sterling løpende mot Tottenhams mål. Sterling ble dyttet av Kyle Walker, men dommer Andre Marriner valgte å ikke dømme straffespark til Manchester City.

I stedet stormet Tottenham i angrep og satte like gjerne inn utligningen. En frekk hælflikk av Harry Kane sørget for at ballen havnet i beina til Son. Angriperen sendte ballen i mål på sikkert vis til stor jubel for gjestenes supportere.

Med ti minutter igjen av kampen, ble nykjøpet Gabriel Jesus byttet inn for Manchester City. Det gikk bare få minutter før han virkelig ble involvert i den høydramatiske kampen. Med sju minutter igjen av kampen, fikk Jesus lirket ballen i mål. Målet ble dog aldri godkjent, da assistentdommeren hadde markert for offside i situasjonen.