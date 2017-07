UEFA utestenger Phil Jones i to kamper

Straffes for dårlig oppførsel etter Europa League-finalen.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) bekrefter mandag at Phil Jones utestenges i to kamper for å ha fornærmet dopingkontrollører etter Europa League-finalen i slutten av mai. Ifølge UEFA skal Jones ha vært repsektløs og lite samarbeidsvillig overfor kontrolløren.

Jones går dermed glipp av UEFA Super Cup-finalen mot Real Madrid, samt den første kampen i Champions League-gruppespillet.

I tillegg straffes Daley Blind for å ha brutt UEFA regler. Både Jones og Blind straffes med bøter på 5000 euro, men Jones må altså også stå over to klubbkamper i UEFAs turneringer. 5000 euro tilsvarer omtrent 46.000 kroner.

Bruddene skal gjelde de reglene som skal følges når spillere blir plukket ut til dopingkontroll etter kamp. Da har klubben ansvar for å sørge at spillerne kommer seg til kontrollen så raskt som mulig. Det har altså ikke skjedd på tilstrekkelig godt nok vis, mener UEFA.

Sky Sports skriver at Blind skal ha vært motvillig til å gjennomføre dopingkontrollen siden han heller ønsket å feire seieren sammen med lagkameratene sine.

Manchester United bøtelegges også 10.000 euro, altså rundt 90.000 kroner. Det er mulig for spillere og klubb å anke avgjørelsen.

Manchester United vant for øvrig 2-0 mot Ajax i Europa League-finalen.