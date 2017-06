United frykter brexit kan gi talenttrøbbel

ANNONSE

Klubber fra EUs medlemsland får unntak fra Det internasjonale fotballforbundets reglement og kan utveksle 16 og 17 år gamle spillere seg imellom. Etter utmeldingen fra EU vil britiske klubber måtte vente med å signere utenlandske spillere til har passert 18 år – dersom ikke en spesialavtale kommer på plass.

En slik avtale må foreligge før Storbritannia offisielt forlater EU i mars 2019.

– Dette er en konkret og praktisk side ved Brexit som handler om muligheten til å hente inn spillere, og faren for å miste konkurranseevne sammenlignet med Real Madrid og Barcelona, sa Manchester Uniteds økonomidirektør Cliff Baty under en fotballøkonomisk konferanse i London tidligere denne uken.

– Dersom 16-åringer kan spille for dem, mens vi må vente til de er 18, er det noen åpenbare praktiske utfordringer her. Jeg er sikker på at dette vil bli diskutert. Det er åpenbart noe Premier League-ledelsen er klar over, tilføyde han.

Valutatrøbbel

United signerte 16 år gamle Paul Pogba fra den franske klubben Le Havre i 2009. Etter et opphold i Juventus vendte franskmannen tilbake til Old Trafford i august i fjor. Da var han verdens dyreste fotballspiller.

Pogba kom tilbake til United i en periode med valutasvingninger i kjølvannet av den britiske Brexit-avstemningen. Det ga ekstra utfordringer for storklubben. Mange spillere ville ha betalt i euro, og United ga etter for ønsket i et ukjent antall tilfeller.

Zlatan Ibrahimovic og armenske Henrik Mikhtaryan ble også hentet til klubben i samme moment.

– Vi hadde et krevende fjorår. Vi forsøkte å forsterke stallen, samtidig som de aktuelle spillerne stilte spørsmål ved pundets verdi, sa økonomidirektør Baty.

– Mange europeiske spillere vil ha betalt i euro. Det er til en viss grad forståelig, men vi er ikke noe euroselskap. Vi får åpenbart størsteparten av våre inntekter i pund, tilføyde han.

Må ikke vinne

Baty understreker at situasjonen var utfordrende, men at det aldri var aktuelt å miste en potensiell nysignering som følge av valutaproblematikken.

– Det gjorde bare finansene litt mer krevende, sa han.

United ble denne uken kåret til verdens beste verdifulle fotballklubb – foran Real Madrid og Barcelona. Sportslig sett ble det samtidig bare sjetteplass i Premier League denne sesongen.

– Vi må ikke vinne hvert eneste år. Men vi som klubb må jobbe for å ta seieren hvert år, sier Baty.

Helt tomhendte ble Old Trafford-klubben likevel ikke denne sesongen. Både ligacupen og europaligaen endte i triumf.

