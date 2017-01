United kan kaste seg inn i tittelkampen

ANNONSE

Med seieren over Hull i ligacupen tidligere denne uken økte laget seiersrekken til ni fulltreffere på rad. Til tross for den siste tids suksess, er det fortsatt ti poeng opp til serieleder Chelsea og fem poeng opp til 2.-plasserte Liverpool.

Seier over Liverpool vi gi José Mourinhos menn ytterligere vitamininnskudd.

Zlatan Ibrahimovic har vært en av nøkkelspillerne i den gode formperioden. Svensken har vunnet seriegull i Spania, Italia, Frankrike og Nederland, og han forsøker heller ikke å skjule hva målet hans er i Premier League.

- Jeg går for det store trofeet. Målet mitt er å vinne Premier League, sa veteranen som så langt har scoret 13 seriemål denne sesongen.

Zlatan begynner å dra på årene, men det er fortsatt kvaliteter igjen i den aldrende kroppen.

- Jeg forsøker å bidra med det jeg kan best, og det er å score mål, spille bra og skape sjanser for mine lagkamerater, sier 35-åringen.

Sammenlignet med Manchester United har formpilen til Liverpool pekt i motsatt retning. Etter fire seirer i desember har det buttet den siste tiden for mannskapet til Jürgen Klopp.

Tap for Sunderland i serien ble fulgt opp av uavgjort mot ikke altfor harde Plymouth i FA-cupen før det ble 0-1-tap for Southampton i ligacupen.

Liverpool håper å få en oppsving den kommende tiden, ikke minst siden brasilianeren Philippe Coutinho er tilbake etter et skadeavbrekk på sju uker.

Da Manchester United og Liverpool møttes i oktober, endte det 0-0.

Chelseas 0-2-tap mot Tottenham forrige uke stanset en seiersrekke på 13 kamper på rad. Søndag blir det en viktig kamp mot hardt kjempende Leicester på bortebane. Chelsea har fått tilført ekstra energi den siste uken etter klarsignalet til å bygge ut Stamford Bridge til å ta imot 60.000 tilskuere. For Chelseas N'Golo Kante blir det et gjensyn med tidligere lagkamerater.

Kante var en svært viktig brikke da Leicester tok sitt overraskende seriegull sist sesong.

- Det er viktig å ta ham imot på skikkelig vis, for han var en veldig viktig spiller for oss, men jeg håper at vi kan vinne og sende ham tilbake til London med tap, sier Leicesters manager Claudio Ranieri.

