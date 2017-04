United senket Burnley - scoringen kostet 95 millioner kroner

ANNONSE

BURNLEY - MAN UTD 0-2:

Da Martial gikk fra Monaco til Manchester United høsten 2015, var det en del av avtalen at de rødkledde fra Old Trafford skulle betale Ligue 1-klubben 8,5 millioner pund når franskmannen scoret sitt 25. mål for United.

Søndag ettermiddag gjorde han nettopp det da Manchester United slo Burnley 2-0 borte på Turf Moor.

Martial har kun startet en tredjedel av Uniteds Premier League-kamper denne sesongen, men tok virkelige vare på sjansen da han fikk tillit av Jose Mourinho mot Burnley.

United må klare seg uten deres toppscorer Zlatan Ibrahimovic resten av sesongen, men Martial gjorde nok savnet av svensken noe mindre søndag.

Etter 20 minutter sendte han United opp i ledelsen på en kontring, før han like før pause også var involvert i gjestenes andre mål som Wayne Rooney satte inn via Burnley-forsvarer Michael Keane.

Med tre nye poeng, ligger Manchester United på 5. plass i Premier League - kun ett poeng bak byrival Manchester City på den viktige 4. plassen som gir mulighet for Champions League-spill neste sesong.

MÅL: Både Anthony Martial og Wayne Rooney kunne glede seg over scoringer mot Burnley.

Kontret inn 1-0



Burnley startet søndagens oppgjør aggressivt og virket å stresse gjestene fra Manchester innledningsvis, men hjemmelaget klarte likevel ikke spille seg til noen ordentlige målsjanser i starten av kampen.

Det gjorde heller ikke Manchester United, men Mourinhos menn kom ved et par anledninger til noen gode skuddmuligheter, men Burnley-forsvaret fikk blokkert avslutningene.

Etter 20 minutter klarte imidlertid ikke Burnley å stå imot da gjestene fikk muligheten på kontring. Mrtial stormet mot mål fra egen banehalvdel, før han spilte til Herrera. Lagkameraten var rask med å gi ballen tilbake til franskmannen foran mål og Martial kunne dermed sette inn 1-0 for gjestene.

Rooney scoret

Burnley forsøkte å slå tilbake, og etter 35 minutter skapte de trøbbel for gjestene da Robbie Brady slo et godt frispark inn i boksen, men Mee var akkurat noen hundredeler for sent ute til å sette inn utligningen.

I stedet var det gjestene som skulle få mer å glede seg over da Martial på ny skapte problemer for Burnley-forsvaret. Franskmannen mottok en god stikker av Paul Pogba, før han forsøkte å sette ballen i mål. Heaton fikk hindret avslutningen, men ballen gikk videre til Wayne Rooney som via Michael Keane satte inn 2-0 for gjestene.

Hjemmelaget holdt på å redusere like før pause da Andre Grey fintet seg fri og banket til, men skuddet gikk via Bailly og ut.

Ved pause stod det 2-0 til gjestene fra Manchester.

JUBLET: Wayne Rooney var en glad mann etter å ha satt inn 2-0 for Manchester United.

United presset

Også etter hvilen var det Manchester United som skapte de største sjansene.

Etter 52 minutter kom Pogba til en god mulighet da han forsøkte seg med et langskudd, men Heaton vartet opp med en god redning.

United og en god Martial fortsatte å skape problemer for Burnley-forsvaret utover omgangen, men det ble aldri flere mål.

Gjestene kan likevel reise hjem til Manchester med tre viktige poeng.

