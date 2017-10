Unsworth blir midlertidig Everton-sjef

Den mangeårige Everton-forsvareren David Unsworth tar over som manager i klubben på midlertidig basis.

Det ble klart dagen etter at Liverpool-klubben sparket Ronald Koeman. Everton har hatt en svak sesongstart, og Unsworth får en tøff test allerede onsdag på bortebane mot Chelsea i ligacupen.

44-åringen, som selv spilte over 300 kamper for Everton, har inntil nå vært manager for klubbens ungdomslag. Også på tampen av 2015/16-sesongen, da Roberto Martínez ble sparket, ledet han laget i en midlertidig sjefsrolle.

Koeman skriver på Twitter at han er skuffet over å ha fått sparken, men at han ønsker klubben lykke til videre.

Han takker også klubbens styreleder Bill Kenwright, hovedaksjonær Farhad Moshiri (hovedaksjonær) og klubbens styre for muligheten til å jobbe med klubben. Koeman takker også fansen for deres lidenskapelige støtte.

Everton jakter fortsatt en permanent erstatter for Koeman. Navn som David Moyes, Sean Dyche og Carlo Ancelotti har vært oppe i britiske medier, mens tidligere Everton-spiller Phil Neville og Manchester United-legenden Ryan Giggs har meldt sin interesse for jobben.

(©NTB)

