Ustoppelige Kane scoret fire

LEICESTER - TOTTENHAM 1-6:

Forrige uke måtte Tottenham gi opp seriegullet også denne sesongen, da Chelsea avgjorde kampen om ligatittelen med 1-0-seieren over West Bromwich forrige fredag.

Men Tottenham trenger ikke å deppe over sølv, og Harry Kane jager dessuten en annen trøstepremie: Tittelen som Premier Leagues toppscorer for året, noe som i så fall vil bli hans andre toppscorertittel på rad.

Før kampen mot Leicester på King Power Stadium torsdag kveld hadde 23-åringen 22 scoringer på samvittigheten, to bak Evertons Romelu Lukaku, som toppet lista.

Etter kampen hadde Kane passert Lukaku med god margin, og utklasset Leicester på egen hånd med sine fire scoringer for dagen.

- Hviler ikke på laurbærene

- Jeg ville ha minst et eller to mål, som jeg kunne ta med meg inn i siste runde, sier firemålsscoreren til Sky Sports etter kampen, og røper at ambisjonsnivået ikke er senket etter festforestillingen mot Leicester:

- Jeg er i førersetet, men det er fortsatt en kamp igjen. Jeg hviler ikke på laurbærene, så jeg håper at jeg scorer fire mål til, sier Premier Leagues toppscorer.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino er naturligvis begeistret over sine gutters forestilling mot Leicester.

- Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen og holdningene. Fantastisk. Den eneste måten å forbedre mentaliteten vår på er ved å alltid forsøke å spille på denne måten, sier Tottenham-manageren, som er full av lovord om sin spiss.

- Det er nok en sesong der han kjemper for å bli toppscoreren i Premier League. Han er fantastisk, han er en av de beste spissene i verden, mener Pochettino.

Enkel førstescoring

25 minutter ut i matchen sørget Kane for sin 23. scoring for året. Heung-min Son sendte ballen inn foran mål fra høyrekanten, der storscoreren dukket opp og bredsidet kula inn i nettet bak en sjanseløs Kasper Schmeichel i Leicester-målet.

Leicester hadde åpnet matchen aggressivt, men etter hvert overtok gjestene initiativet, og etter Kanes scoring var det stort sett bare Tottenham det dreide seg om.

Bare noen minutter etterpå kunne Dele Alli doble ledelsen, men 21-åringens heading ble slått unna av keeper Schmeichel.

Vakkert samspill

Men Tottenham skulle få sin 2-0-scoring, og det på aller vakreste vis.

Det gjensto ti minutter til pause da Dele Alli fikk ballen på 20 meter. Unggutten så at Heung-min Son kom på et løp, og vippet ballen nydelig gjennom til sørkoreaneren som snudde seg og skjøt ballen inn i nettet via stolperoten på direkten.

- Leicester har ingenting å stille opp med, konstaterte TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Der og da så det sannelig ikke ut til at Leicester kunne true årets sølvvinnere, og tre minutter etter pause kunne Kane sette inn sin andre for dagen, men rett foran mål fikk ikke spissen strukket seg langt nok til å dytte innlegget fra Dele Alli inn i mål.

Ny spenning

I stedet utnyttet Ben Chilwell en halvklarering fra Tottenham-keeper Hugo Lloris som havnet litt fram og tilbake etter timen spilt. Jamie vardy ble spilt gjennom, men keeperen var først ute og ryddet unna. Klareringen gikk imidlertid rett i en Leicester-spiller, og ballen havnet til slutt hos Chilwell, som kunne plassere ballen i nota.

Ny spenning i kampen, altså. Nå øynet Leicester-fansen både ett og tre poeng, og vertene satte i gang et hardkjør mot Tottenham-målet.

Men håpet varte ikke lenge.

- Så shaky ut

Bare fire minutter senere slo Tony Alderweireld inn mot bakerste stolpe. Der ventet Victor Wanyama, som headet tilbake til Harry Kane som bare kunne nikke inn sin 24. scoring for sesongen på blank kasse.

- Mot Leicester kan rett og slett ikke Harry Kane slutte å score, ropte Kasper Wikestad, og tenkte ikke minst på spissens første hat trick i karrieren - mot nettopp Leicester i 2015.

- Den var viktig for Tottenham og, som så litt shaky ut, la kommentatoren til.

Under ti minutter senere sto Heung-min Son for dagens enkeltmannsprestasjon, da han med en herlig sålefinte på Wilfred Ndidi dro seg fri på 20 meters hold og plasserte ballen i lengste hjørne bak Schmeichel, til 4-1-ledelse.

Da var kampen avgjort, og Tottenham kunne kontrollere inn sin 25. seier for sesongen.

- Ustoppelige Kane

Men Kane var ikke ferdig.

Drøyt minuttet før slutt dro storspissen til fra 20 meter, og Kasper Schmeichel nådde ikke ned i tide. Harry Kane hadde scoret sitt tredje mål for dagen, sitt fjerde hattrick på kort tid, og burde være fornøyd.

Det var han ikke.

- Ustoppelige Harry Kane, rakk Kasper Wikestad å si før Kane scoret sitt fjerde for dagen, tre minutter på overtid, og nærmest avgjorde kampen om toppscorertittelen.

Avlsutter mot Hull

Tottenham står med færrest tap av alle i ligaen, med kun fire nederlag på de 37 kampene, men litt for mange uavgjorte resultater har ødelagt for gullsjansene.

I kampen om toppscorertittelen er Harry Kane nå to mål foran Romelu Lukaku før siste serierunde, der Tottenham gjester Hull på søndag mens Everton besøker Arsenal på Emirates Stadium.

I dét oppgjøret vil Lukaku muligens få konkurranse fra Alexis Sanchez, som står med ett mål mindre enn Lukaku og tre færre enn Kane.