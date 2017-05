Utrolig Can-mål mot Watford: - Et av sesongens peneste mål

ANNONSE

WATFORD - LIVERPOOL 0-1:

Liverpool slet med å skape de virkelig store målsjansene mot Watford, men et øyeblikks magi fra Emre Can var nok til å sende Liverpool i ledelsen.

Selv om Watford kjempet hardt for å utligne, ga Liverpool aldri fra seg ledelsen. Dermed sikret de rødkledde seg en viktig seier i kampen om en topp 4-plassering i Premier League.

Coutinho-skade

Philippe Coutinho har vært blant Liverpools beste spillere denne sesongen, men fikk seg en smell tidlig i kampen. Den brasilianske stjernen forsøkte å komme seg gjennom Watford-forsvaret, men krasjet med Adrian Mariappa.

Coutinho fikk seg en trøkk i låret, og haltet rundt på banen i noen minutter før han til slutt ga opp og ble erstattet av Adam Lallana.

Tverrliggertreff



Fem minutter før pause smalt det plutselig på Vicarage Road.

Lallana, som hadde erstattet Coutinho tidligere i omgangen, sendte ballen i tverrliggeren. Engelskmannen fikk ballen etter at et hjørnespark hadde blitt stanget ut av Watfords sekstenmeterfelt.

Lallana banket til ballen på volley, og den suste i tverrliggeren bak keeper Heurelho Gomes.

- Et av sesongens peneste mål

Der Lallana ikke lykkes med å få sendt ballen i mål, lykkes Emre Can bedre. Og det så til de grader.

Pent Liverpool-spill endte til slutt med at Lucas Leiva slo en pasning mot Can. Tyskeren fant ut at det var et passende øyeblikk for å slå til med en akrobatisk scoring.

- Det der er et av sesongens peneste mål i Premier League, utbrøt TV 2s kommentator, Simen Stamsø Møller, da han fikk se Cans mesterstykke.

Også i TV 2s pausestudio ble målet et tema. Der med Cans prestasjon hyllet, og spesielt Brede Hangeland lot seg imponere.

- Det er så bra utført teknisk. Det krever en enorm timin, kommenterte den tidligere landslagskjempen.

Noen ganger må man trekke pusten og lene seg tilbake i stolen for faktisk å nyte det man nettopp var vitne til. For dem av dere som ikke fikk sett målet, unner vi oss en liten bildeserie før saken fortsetter nedenfor.

Sånn.

Selv om også Watford våget seg fremover på banen, blant annet med et skudd fra Etienne Capoue som tvang keeper Simon Mignolet til en god redning, klarte ikke Watford å utligne Liverpools ledelse.

Nesten fire minutter på overtid banket Sebastian Prödl ballen i tverrliggeren, men heller ikke denne gangen gikk ballen i mål.

Dermed sikret Liverpool en etterlengtet seier og tre poeng som gir laget et lite forsprang på Manchester City og Manchester United i kampen om en topp 4-plassering i Premier League.

Fornøyd Can



- Jeg har aldri scoret et slikt mål før – kanskje da jeg var yngre. Det er det beste målet jeg noen gang har scoret, sier Can ifølge BBC.

- Jeg så det ledige rommet, og løp bak. Min første tanke var at jeg ønsket å heade den, men så tenkte jeg ikke så mye, fortsetter han.

Han er likevel klar på at tre poeng til laget var det viktigste etter helgas resultater der rivalene avga poeng.

- Alt er i våre hender nå. Hvis vi vinner de tre kampene, så er vi i Champions League. Vi er selvsikre. Hvis vi presterer som vi kan, så kan vi klare det.