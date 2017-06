Utvist etter videodømming, men Frankrike slo tilbake

ANNONSE

FRANKRIKE - ENGLAND 3-2:

De franske stjernespillerne vant hjemme på Stade de France mot England til tross for at de måtte spille store deler av andreomgangen med 10 mann på stillingen 2-2.

Men etter 78 minutter viste både Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé hvorfor de er så ettertraktet da de kombinerte godt og sørget for 3-2-seier til de blåkledde.

Videodømming



Men det var riktignok hendelsen i forkant av Englands 2-2-scoring på straffe som ble det store samtaleemne i kampen.

Videodømming, eller VAR (Video assistant referee) som FIFA kaller det, ble testet ut i tirsdagens oppgjør, og da Dele Alli kom seg alene med keeper og gikk i bakken inne i Frankrikes sekstenmeteren valgte dommeren å ta i bruk videodommeren.

Etter at assistenten hadde sett situasjonen på nytt på video, viste hoveddommeren ut Raphaël Varane og ga England straffe til protester fra de franske spillerne.

TV-reprisen viste at det på ingen måte var noen lett avgjørelse for dommerne å ta, og på Twitter var det flere som diskuterte avgjørelsen.

Tidligere England-spiss Alan Sheraer er blant dem som virker usikker på om dommerne gjorde rett. Andre var enda tydeligere på at Varane aldri skulle ha vært utvist.

I thought VAR would always be correct!🤔 https://t.co/ZBCXIaFJsf — Alan Shearer (@alanshearer) 13. juni 2017

Penalty but not a red card imo. — Owen Gibson (@owen_g) 13. juni 2017

Don't think that's a sending off. Pen, yes. Red card, very harsh. — Joseph Barton (@Joey7Barton) 13. juni 2017

Planen er at videodømming skal bli tatt i bruk i VM i 2018, men tirsdagens kamp viste at dommerne fortsatt får en krevende jobb i enkelte situasjoner.

Kane scoret to



Frankrike slo uansett tilbake etter utvisningen, men det var England som startet oppgjøret best.

Gjestene ledet nemlig etter at kaptein Harry Kane satte inn 1-0 etter bare ni minutter. Frankrike slo imidlertid tilbake, og Samuel Umtiti og Djibril Sidibé sørget for at det stod 2-1 til hjemmelaget ved pause.

Kane scoret sitt andre for kvelden da England fikk det nevnte straffesparket, men 12 minutter før slutt satte Dembélé inn Frankrikes vinnermål.

Hjemmefansen kunne dermed til slutt glede seg over 3-2-sier.