Valencia drømmer om tre trofeer: - Jeg tror vi kan klare det

ANNONSE

Søndag sikret Manchester United sesongens første trofé, om man ser bort fra seieren i Community Shield før seriestart, da Southampton ble beseiret 3-2 på Wembley. Nå røper en av klubbens stjerner, Antonio Valencia, at han har tatt sikte på mer troféjakt denne sesongen.

- Dette er den mentaliteten vi har. Det trofeet har gitt oss mye selvtillit, sier Valencia ifølge Telegraph.

Les også: Julian Kristoffersen scoret da FCK gikk videre i cupen

VIKTIG: Antonio Valencia har blitt en viktig mann for Manchester Uniteds forsvarsspill.

Drømmer om tre trofeer



I tillegg til seieren i ligacupen, drømmer Valencias om å vinne FA-cupen og Europa League.

I FA-cupen møtes Manchester United og Chelsea i kvartfinalen, mens russiske Rostov er lagets motstander i åttedelsfinalene i Europa League.

- Vi tenker på de tre trofeene. Jeg tror vi kan klare det. Vi må innse at vi er Manchester United og at vi kan gå hele veien og vinne disse pokalene, sier han ifølge The Telegraph.

I tillegg til de tre nevnte turneringene, ligger Manchester United på 6.-plass i Premier League. Selv om avstanden opp til serieleder Chelsea er på hele 15 poeng, har ikke Valencia gitt opp håpet om å vinne serien.

- Vi har ikke gitt opp håpet ennå. Vi kommer til å kjempe for ligaseieren denne sesongen. Om det ikke skulle gå, vil vi gå inn i neste sesong med mål kjempe om å vinne Premier League, sier Valencia.

Les også: Ny Bravo-brøler da City gikk videre

- Mye har endret seg



Valencia har opplevd en renessanse under José Mourinhos ledelse.

Vingen har gått over i å spille i en vingbackposisjon, og har etter hvert blitt en sentral mann for Manchester United. Valencia roser José Mourinho og stjernespillerne som ble signert sist sommer.

Da Manchester United vant ligacupen sist helg, spilte Valencia hele kampen. Det endte med sesongens første trofé, om man ser bort fra Community Shield som ble vunnet mot Leicester før seriestarten.

- Mye har endret seg. Atmosfæren - vi spiller med mer selvtillit, med mer glede og med mer ansvar. Når man henter inn nye toppspillere, endrer det atmosfæren i laget. Jeg synes vi virker mye gladere. Vi har fortsatt det samme ansvaret på skuldrene våre, men du kan si at mye har endret seg, sier Valencia.

Se video: Aspas med nydelig frisparkscoring: