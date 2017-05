Valencia forlenger med Manchester United

ANNONSE

Den engelske storklubben bekrefter på sine hjemmesider fredag ettermiddag at 31-åringen har signert en ny avtale som varer frem til juni 2019.

Valencia har vært en av lagets beste spillere denne sesongen, og sier selv at han er godt fornøyd med sin nye kontrakt.

- Manchester United har vært livet mitt siden 2009 og jeg er veldig glad for å signere en ny kontrakt, sier Valencia.

- Ønsker å takke manageren



Spilleren fra Ecuador har denne sesongen spilt en viktig rolle som høyreback for manager Jose Mourinho og United denne sesongen og var blant annet på banen da klubben vant Europa League-finalen mot Ajax onsdag kveld.

- Klubbens vant et trofe som vi ikke hadde vunnet tidligere og det var en ære for meg å være kaptein for laget i finalen. Jeg ønsker å takke manageren for tilliten han har vist meg denne sesongen, forteller Valencia.

Manchester United måtte nøye seg med 6. plass i Premier League denne sesongen, men 31-åringen tror laget slår hardt tilbake allerede neste sesong.

- Jeg er sikker på at vi kan utfordre på alle fronter neste sesong, sier Valencia.

Fornøyd Mourinho



Og Mourinho er glad for at klubben har sikret seg Valencia helt frem til 2019 i tillegg til å ha muligheten til å forlenge avtalen ytterligere ett år.

- Det er ingen hemmelighet at jeg har vært en beundrer av Valencia lenge før jeg kom til klubben. Jeg visste at han var en fantastisk spiller og han har ikke skuffet meg. Det jeg ikke kunne vite på forhånd var hva slags fantastisk person han er, sier Mourinho til klubbens hjemmeside.

- Jeg vet at jeg har sagt dette tidligere, men det er et privilegium for oss å ha en så god spiller og så bra person. Jeg er glad for at han har forlenget med oss, forteller portugiseren.