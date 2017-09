Valencia med drømmescoring da United knuste Everton

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Antonio Valencia vartet opp med rundens scoring i Premier League da Wayne Rooney returnerte til Old Trafford.

MANCHESTER UNITED - EVERTON 4-0:

Wayne Rooney ble godt mottatt og fikk applaus av hjemmefansen, men måtte reise tomhendt hjem fra sin retur til Old Trafford søndag.

Antonio Valencia, Henrikh Mkhitaryan, Romelu Lukaku og Anthony Martial sørget nemlig for at alle poengene ble igjen i Manchester og at Everton nå ligger under streken etter et nytt braktap og en svak start på sesongen.

SÅ NÆR: Wayne Rooney var nær ved å utligne til 1-1, men ble stoppet av David De Gea.

- Utrolig treff



Antonio Valencia ga Manchester United en drømmestart på kampen da han bidro med en kandidat til årets mål i Premier League allerede etter tre minutters spill på Old Trafford.

Nemanja Matic slo ballen på tvers til dagens United-kaptein, som dundret til med høyrebeinet fra hjørnet av seksten, og ballen suste inn i det lengste hjørnet.

- For et treff! Han har ikke scoret på 48 hjemmekamper, så gjør han det der. Det er et helt utrolig bra treff av Antonio Valencia, sa Simen Stamsø Møller i TV 2s studio.

Rooney fikk en brukbar sjanse til å utligne etter 20 minutters spill. Cuco Martina tok med seg ballen nedover høyresiden og la ballen ut til Everton-spissen, som avsluttet på en touch like utenfor.

Drøyt midtveis i omgangen fikk Romelu Lukaku en gedigen sjanse til å øke Uniteds ledelse etter at en forferdelig tversover pasning fra Michael Keane ble plukket opp av Juan Mata. Spanjolen spilte gjennom Lukaku, som utrolig nok satte ballen utenfor mål alene med Jordan Pickford.

KJEMPEBOM: Her burde Romelu Lukaku økt Manchester Uniteds ledelse.

Like etter pause fikk Wayne Rooney en nesten like stor sjanse til å utligne mot sin tidligere klubb. 31-åringen vant igjen ballen inne i sekstenmeteren og avsluttet fra hjørnet av femmeteren, men De Gea reddet.

Etter en times spill var Gylfi Sigurdssom farlig frampå og kom til skudd fra omtrant samme posisjon som Rooney, men igjen var United-keeperen med på notene.

Ikke lenge etterpå prøvde Juan Mata seg med et frispark fra 20 meter, etter at han selv ble felt. Spanjolen bøyde ballen over muren, men traff bare stolpen bak Pickford.

Tre kjappe

Sju minutter før slutt doblet United ledelsen da Romelu Lukaku tok med seg ballen framover og rullet ballen ut til Mkhitaryan som enkelt bredsidet inn 2-0.

Like før slutt dukket Lukaku opp inne i boksen og satte inn 3-0 med høyrebeinet etter at han rett før hadd fått sitt frisparkforsøk blokkert.

Som om ikke det var nok skaffet Anthony Martial straffe da han danset seg gjennom Everton-forsvaret, helt til ballen traff hånda til en sklidtaklende Morgan Schneiderlin.

Martial tok selv straffesparket og satte inn 4-0.

