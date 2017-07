Van Dijk ønsker seg bort - tvinges til å trene alene

Virgil van Dijk har havnet i unåde hos Southampton etter at han gjorde det klart at han ønsker å forlate klubben.

Liverpools interesse for nederlenderen Virgil van Dijk var én av vårens store overgangssagaer. I stedet for å ende med et salg fra Southampton til Liverpool, tok den brått slutt. Liverpool trakk seg nemlig unna etter å brutt FIFAs regler om at man ikke kan forhandle med en spiller uten tillatelse fra spillerens klubb.

Siden har det vært forholdsvis stille rundt forsvarsspilleren.

Nå kan det se ut til at sagaen på nytt blusser til liv. Fredag kom nemlig meldingene om at van Dijk har havnet i unåde hos Southamptons manager, Mauricio Pellegrino.

Ønsker seg bort



Ifølge den engelske avisa Telegraph skal van Dijk ha fortalt at han ønsker å forlate Southampton, og at han ikke er mentalt klar for å spille for klubben nå.

Pellegrino ga van Dijk beskjed om at det ikke lenger er ønsket at han trener sammen med de andre spillerne, og at van Dijk dermed må trene på egenhånd. Nederlenderen kommer heller ikke til å reise med laget på treningsleir neste uke.

- Mitt forhold til Virgil er strålende. Jeg var tydelig med gutten, og jeg har pratet med han siden dag én. Klubben har vært klar på at de ikke ønsker å selge han. Jeg har kommunisert klubbens ideer til spillerne, og det var lett for meg å utelate Virgil fra treningene. Jeg må passe på lagets dynamikk, sier Pellegrino ifølge Telegraph.

Trener alene



Ifølge den engelske avisa Independent så har van Dijk allerede trent på egenhånd i flere dager.

- Nå er han ikke lenger involvert med resten av laget. Han er ikke hundre prosent med laget. Jeg må jobbe med spillere som hundre prosent klare for å forsvare Southampton. Det er enkelt for meg, fortsetter han, ifølge Telegraph.

Southampton-manageren er klar på det var en enkel avgjørelse å utelate van Dijk fra treningene med resten av spillerne.

- Han sa at han ikke kunne spille fordi han ønsket å forlate klubben. Dette er avgjørelsen. Jeg måtte si «hvis du ikke ønsker å være involvert fordi ikke føler deg OK, så må du trene alene inntil den perioden er over», sier Pellegrino.

Manageren håper den tidligere Celtic-spilleren vil revurdere saken.

- Jeg håper Virgil kan tenke seg om. Vi trenger spilleren, men han må være 100 prosent med oss, sier Pellegrino.

Independent skriver at Southampton kan komme til å kreve 65 millioner pund, eller omtrent 675 millioner kroner om de skulle bestemme seg for å gi slipp på van Dijk.