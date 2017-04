ANNONSE

– Jeg er fornøyd med prestasjonen vår i dag, og med Jamie Vardy. Han har scoret en god del mål i det siste. Forhåpentlig fortsetter han med det, sa Leicester-manager Craig Shakespeare etter kampslutt, ifølge BBC.

"Revene" har fått en oppsving etter at Claudio Ranieri fikk sparken i februar. Shakespeare har løftet Leicester opp av sumpen. 1-0-seieren lørdag betyr at Leicester er oppe på 11.-plass, ni poeng over nedrykksstreken.

Vardys fulltreffer kom like før pause. Den hurtige engelskmannen ble frispilt av Shinji Okazaki, og alene med Ben Foster gjorde Vardy ingen feil. Flere mål ble det ikke i kampen. West Bromwich er fortsatt på 10.-plass, fire poeng foran Leicester.

I kampen mellom Stoke og West Ham endte det målløst. West Ham på 14.-plass kan dermed ikke føle seg trygg riktig ennå. London-laget har åtte poeng til Swansea på nedrykksplass med tre kamper igjen å spille, men Swansea har en kamp til gode.

Håvard Nordtveit spilte hele kampen for West Ham lørdag.

