Vardy svarer på Ranieri-ryktene: - Fryktelig sårende

Leicester-stjernen la nylig ut et innlegg på sin Instagram-profil. Der tar han et oppgjør med ryktene om at han var involvert i sparkingen av manager Claudio Ranieri, samtidig som han tar avskjed med sin tidligere sjef.

Vardy og Ranieri var begge sentrale i Leicesters sensasjonelle Premier League-seier sist sesong, men denne sesongen har vært tyngre for de to.

I engelske medier har det vært spekulasjoner om at flere av de mer sentrale Leicester-spillerne skal ha vært involverte i at manager Claudio Ranieri ble sparket på torsdag.

Blant annet har storavisen The Times skrevet at Vardy, i tillegg til Wes Morgan, Kasper Schmeichel og Marc Albrighton skal ha møtt klubbens eier, Vichai Srivaddhanaprabha etter tapet mot Sevilla onsdag.

Avisen skriver videre at dette møtet i praksis avgjorde Ranieris skjebne i klubben. Det endte som kjent med at den italienske manageren ble sparket dagen etter.

Nå tar altså Vardy til Instagram for å svare på ryktene.

- Det er spekulasjoner om at jeg var involvert i at han ble sparket. Det er fullstendig usant, uten grunnlag og fryktelig sårende, skriver Vardy på sin Instagram-profil.

- Det eneste vi er skyldige i som lag, er å underprestere. Det er noe vi alle er klare på, både i garderoben, men også utad. Vi skal gjøre så godt vi kan for å slå tilbake, fortsetter Vardy i avskjedsbrevet.

- Jeg ønsker Claudio alt vel i fremtiden. Takk for alt, avslutter Vardy innlegget.