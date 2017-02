Walcott scoret sitt 100. Arsenal-mål da Sutton fikk prøve seg mot Premier League-gigantene

ANNONSE

SUTTON - ARSENAL 0-2:

Etter å ha gått på et ydmykende tap mot Bayern München i Champions League i forrige uke, var Arsenal presset til å levere en sterkere prestasjon mot miniputten Sutton.

Mot Sutton kom aldri det vakre storspillet, men de rødkledde fra London sikret seg likevel seieren, og tok seg med det videre i FA-cupen.

Først sørget Lucas Pérez for at Arsenal gikk til pause med 1-0-l

Arsenals neste motstander i FA-cupen er Lincoln, som nylig slo ut Burnley.

Arsenal måtte kjempe



Hjemmelaget, som til daglig holder til på nivå fem i England, virket tydelig tente fra start, og ga Arsenals stjerner hard kamp fra første sekund.

De første 20 minuttene av kampen bar ikke preg av spesielt mye pent spill, men i stedet en del tøffe dueller.

Etter 27 minutters spill, klarte Arsenal å bryte gjennom Sutton-forsvaret.

Lucas Pérez fikk ballen fra Granit Xhaka i en kontring. Perez tok med seg ballen fra ute på høyrekanten, og søkte innover i banen. Fra hjørnet av sekstenmetersboksen fyrte Arsenal-spilleren av et skudd som snek seg inn i Sutton-målet.

Skuddet var ikke spesielt bra, men med noe labert keeperspill, fant skuddet likevel veien inn i nettet bak Ross Worner i Sutton-målet.

STORMET BANEN: En tilskuer ikledd boxershorts og sjiraffhatt tok seg inn på banen.

Sutton kunne utlignet



Minuttet før pause holdt Arsenal virkelig på å rote det til for seg selv. Keeper David Ospina ble stående med ballen i beina, uten noe skikkelig godt pasningsalternativ.

I stedet endte det med et puslete pasningsforsøk som endte i beina til en Sutton-spiller.

Skuddet fra motspilleren var ikke godt nok til å utligne, men målsjansen var likevel stor nok til at Arsene Wengere kjente pulsen øke fra sin posisjon på sidelinjen.

NIVÅ FEM: Sutton spiller vanligvis på nivå fem i England.

Walcott ble historisk



Ti minutter ut i kampens andre omgang, kom gjestenes andre mål for kvelden.

Theo Walcott fikk en enkel jobb med å skyve ballen i mål med innsiden av foten etter at lagkameratene hadde brodert seg gjennom Suttons forsvar.

Målet var Walcotts scoring nummer 100 i Arsenal-drakten.

Walcott er den 18. personen som runder den magiske 100-målsgrensen i Arsenal.

RESERVE: Suttons mye omtalte reservekeeper, Wayne Shaw, måtte nøye seg med å se kampen fra sidelinjen.

Sutton i tverrliggeren



Etter Arsenals andre scoring for kvelden, åpnet kampen seg litt. Gjestene kunne økt til en tremålsledelse, men ti minutter etter Walcotts historiske mål, var Sutton svært nær en redusering.

Roarie Deacon fant ut at han like gjerne skulle kline til med et skuddforsøk fra distanse.

Ballen smalt i tverrliggeren bak Ospina i Arsenal-målet, men spratt ikke inn i mål, til stor skuffelse for hjemmelagets supportere.

Deacons tverrliggertreff skulle vise seg å bli det nærmeste hjemmelaget kom nettsus mandag kveld. Dermed er Arsenal videre i FA-cupen, mens Sutton må nøye seg med at eventyret tok slutt i femte runde av turneringen.

I kvartfinalen venter Lincoln som neste motstander for Arsenal.

Slik spilles kvartfinalene i FA-cupen:

* Chelsea - Manchester United

* Middlesbrough - Huddersfield / Manchester City

* Tottenham - Millwall

* Arsenal - Lincoln City

