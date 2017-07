Walker sulten på titler under Pep

Manchester City-nyervervelsen Kyle Walker ser på mulighetene som gode for å plukke opp titler i 2017/2018-sesongen.

Den fotrappe høyrebacken ble nylig hentet fra Tottenham for rundt en halv milliard kroner. 27-åringen ønsker seg trofeer allerede i sin første sesong.

– Tottenham var en herlig klubb, men av og til må man gå videre. Jeg har ikke vunnet så mye så langt i karrieren, men jeg ønsker å vinne titler i Manchester City. Det er det jeg har kommet for, sier den engelske landslagsspilleren.

– Med tanke på hvor stor denne klubben er, er vi nødt til å vinne ting, legger han til.

Da han ble presentert som City-spiller var Walker klar på at City-manager Pep Guardiola spilte en stor rolle i overgangen.

– For en manager å kunne jobbe under. Jeg er spent, jeg er nervøs. Men Guardiola er veldig positiv, og han har sagt at jeg kommer til å passe godt inn i systemet hans her, sier Walker.

(©NTB)