Wenger: - Alexis Sanchez var aldri nær en overgang

Deadline Day kom og gikk på torsdag, og det manglet ikke på overganger den siste dagen i sommervinduet.

En av de siste bekreftelsene som kom på plass før vinduet stengte, var Alex Oxlade-Chamberlains forventede overgang fra Arsenal til Liverpool. Mange regnet også med at Alexis Sanchez skulle forsvinne fra London-klubben, men da klokken passerte midnatt norsk tid var chileneren fortsatt Arsenal-spiller.

Skal vi tro manager Arsene Wenger, er ikke han like overrasket som alle andre. I et intervju med BeIN Sports forteller Wenger nemlig at den tidligere Barcelona-spilleren aldri var nær en overgang til Manchester City.

- Kan ha ofret mange penger

- Det var ikke særlig nære (en avtale), sier manageren.

- Det er vanskelig for meg å snakke om det, fordi det jeg ønsker nå er at spilleren skal fokusere på sin karriere, sin sesong og Arsenal.

Han legger til at han er «100 prosent trygg» på at Sanchez nå vil gi alt for Arsenal, men bekrefter samtidig at klubben må belage seg på å måtte gi slipp på chileneren neste sommer - når kontrakten hans i Arsenal går ut.

- Jeg kan ikke fortelle deg alt som skjedde, for når du bestemmer deg for å la en spiller av det kaliberet gå må du erstatte ham, for ingen ville forstå hvorfor du lot den spilleren gå, sier han, og fortsetter:

- Når du ikke gjør det - når du beholder spilleren - ofrer du det finansielle, for når alt kommer til alt er det du vil ha et godt lag med stort potensial og topp kvalitet. Alexis Sanchez er, som Mesut Özil, inne i sitt siste år av kontrakten. Da må du tenke at du gjennom sesongen finner en måte å forlenge kontrakten på, ellers forsvinner spillerne gratis etter sesongen, sier Wenger noe kryptisk.

Lemar avslo Arsenals tilbud

Arsenal la inn et siste bud på 90 millioner pund for Monacos Thomas Lemar, men spilleren selv avslo en overgang til Premier League-klubben.

- Spilleren har bestemt seg for å bli i Monaco, sier Wenger til BeIN.

- Jeg vil ikke snakke for mye. Du må respektere hva som faktisk skjer på forhandlingssiden, legger manageren til.

Her er oversikten over bekreftede overganger på Deadline Day:

- Renato Sanches på lån fra Bayern München til Swansea

- Alex Oxlade-Chamberlain fra Arsenal til Liverpool

- Divock Origi på lån fra Liverpool til Wolfsburg

- Serge Aurier fra PSG til Tottenham

- Ghayas Zahid fra Vålerenga til Apoel FC

- Jadon Sancho fra Man City til Dortmund

- Nahki Wells fra Huddersfield til Burnley

- Gianelli Imbula på lån fra Stoke til Toulouse

- Orestis Karnezis på lån fra Watford til Udinese

- Donyell Malan på lån fra Arsenal til PSV

- Kelechi Nwakali på lån fra Arsenal til VVV-Venlo

- Matty Willock på lån fra Manchester United til FC Utrecht

- Veton Berisha fra Greuther Fürth til Rapid Wien

- Marvin Zeegelaar fra Sporting Lisboa til Watford

- Jason Denayer på lån fra Man City til Galatasaray

- Kylian Mbappe på lån fra Monaco til PSG (med oppsjon på kjøp)

- Lucas Perez på lån fra Arsenal til Deportivo la Coruña

- Bojan Krkic på lån fra Stoke til Alaves

- Ezequiel Schelotto fra Sporting Lisboa til Brighton

- Nampalys Mendy på lån fra Leicester til Nice

- Nikola Vlasic fra Hajduk Split til Everton

- Aleksandar Dragovic på lån fra Bayer Leverkusen til Leicester

- Tim Krul på lån fra Newcastle til Brighton

- Davide Zappacosta fra Torino til Chelsea

- Fernando Llorente fra Swansea til Tottenham

- Wilfried Bony fra Man City til Swansea

- Danny Drinkwater fra Leicester til Chelsea

- Mamadou Sakho fra Liverpool til Crystal Palace

- Adrien Silva fra Sporting til Leicester

- Loic Remy fra Chelsea til Las Palmas

- Jefferson Montero fra Swansea til Getafe

