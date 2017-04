Wenger: – Sánchez selges ikke til en Premier League-rival

ANNONSE

Sánchez har kun ett år igjen av kontrakten med Arsenal. Spekulasjonene rundt 28-åringens framtid har pågått lenge. Wenger har uke etter uke fått spørsmål om det er noe nytt å melde om klubbens største profil.

Før onsdagens hjemmemøte med Leicester avfeier Wenger muligheten for at Sánchez selges til en rival. Det har gått rykter om en overgang til Chelsea.

– Du vil ikke selge ham til en annen Premier League-klubb. Det er helt sikkert. Som jeg har sagt før: Jeg tror han blir og skriver under en ny kontrakt, sier Wenger, ifølge BBC.

Sánchez er Arsenals toppscorer med 19 seriemål på 31 kamper. I helgen ble han matchvinner i 2-1-seieren over Manchester City i FA-cupsemifinalen på Wembley.

Spørsmålene er også mange rundt Wengers framtid. Franskmannen, som har vært manager i Arsenal siden 1996, holder kortene tett til brystet. 67-åringens kontrakt løper ut etter inneværende sesong.

Selv om managerspørsmålet ikke er avklart offentlig, jobber Wenger som normalt og ser også på mulige overgangsmål for neste sesong.

– Framtiden for klubben er veldig viktig, og den kommer foran min egen, sier Wenger.

Arsenal er i stor fare for å havne utenfor topp fire for første gang siden franskmannen tok over managerstolen i Nord-London for over 20 år siden. Skulle det ende slik, blir det ikke mesterligaspill for Arsenal til høsten.

