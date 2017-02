Wenger avfeier at han vil gi seg som manager

ANNONSE

– Jeg føler ikke at jeg har fått nok. Jeg vil være manager neste år, enten det er her (i Arsenal) eller et annet sted, sa han på en pressekonferanse fredag ifølge BBC.

Arsenal tapte 1-5 borte mot Bayern München i åttedelsfinalen i mesterligaen onsdag og den franske manageren er under stort press.

Med mindre Arsenal på mirakuløst vis slår tilbake i hjemmeoppgjøret mot den tyske storklubben, vil klubben ryke i åttedelsfinalen i mesterligaen for sjuende gang på rad.

I den kampen kan London-klubben i tillegg måtte klare seg uten midtstopper Arsenal-midtstopper Laurent Koscielny som måtte forlate banen med skade på Allianz Arena. Han skal gjennomgå ytterligere undersøkelser fredag.

(©NTB)

