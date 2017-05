Wenger fortsetter som Arsenal-manager

ANNONSE

Samarbeidet mellom Arsenal og manager Arsène Wenger fortsetter i ytterligere to sesonger.

Det bekrefter klubben på eget nettsted.

- Jeg elsker denne klubben og ser mot fremtiden med optimisme og spenning. Vi ser på hva vi kan gjøre bra og hvordan vi kan bli bedre på alt. Dette er en sterk gruppe med spillere, og med noen nye kan vi bli enda mer suksessfulle, sier Wenger.

En rekke britiske medier har meldt om den nye avtalen de siste dagene, men Arsenal har ikke kunngjort kontraktsforlengelsen før nå.

De siste sesongene har ikke bare vært rosenrøde for rutinerte Wenger i Arsenal. Et stort antall av klubbens egne supportere har vært klare på at de ønsker franskmannen skal gi seg i managerjobben.

Kommende sesong er det ti år siden Arsenal sist kapret mer enn 80 poeng i ligaen. Den forrige ligatittelen til klubben fra Nord-London ble vunnet helt tilbake i 2004.

Inntil denne våren har Arsenal likevel endt blant de fire beste hvert eneste år under Wengers ledelse. Klubben har også kvalifsert seg for Champions League i samtlige sesonger bortsett fra den første franskmannen hadde i jobben.

Sesongen 2016/2017 ble i så måte en nedtur, etter som Arsenal kun ble nummer fem på Premier League-tabellen og havnet utenfor mesterligaplassene.

Forrige helg klarte Wenger likevel å lede laget til FA-cuptriumf mot byrival og ligamester Chelsea.

Etter å ha endt på 75 poeng denne våren, har Arsenal nå spilt ni Premier League-sesonger på rad uten å passere 80 poeng. Ingen lag har vunnet ligaen med færre poeng enn 80 siden Manchester United triumferte med 79 for 18 år siden.

Wenger har hatt managerjobben helt siden han ble ansatt i september 1996. Da hadde han nylig sluttet som trener for japanske Nagoya Grampus Eight. I perioden 1987-1994 var Wenger trener for Monaco.

67-åringen har vært den suverent lengstsittende manageren i Premier League etter Alex Fergusons avgang i Manchester United for fire år siden.