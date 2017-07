Wenger om Arsenals potensielle stjerneflukt: - Ideelt

En rekke Arsenal-spillere er inne i sitt siste år av kontrakten, uten at det ser ut til å bekymre Arsenal-manager Arsene Wenger.

Alexis Sanchez sin mulige overgang bort fra Arsenal har vært blant sommerens virkelig store overgangssagaer. Chileneren har fortsatt til gode å forlenge sin kontrakt med London-klubben, noe som betyr at han allerede ved nyttår kan bli enig med en ny klubb, for så å signere gratis for klubben neste sommer.

Klubber som Bayern München, PSG og Manchester City har blitt sagt å være ute etter Sanchez.

- Hva kan jeg gjøre med supporternes frykt for at han vil dra? Før eller siden kommer han til å dra, og Arsenal kommer til å gå videre. Vi kommer alle til å dra før eller siden, og da kommer Arsenal forhåpentligvis til å gå videre uten oss, sier Wenger ifølge Telegraph.

Ikke bare Sanchez

Selv om Sanchez har stått for flertallet av overskriftene denne sommeren, er han ikke alene om å være inne i sitt siste år av kontrakten med Arsenal.

Ifølge Telegraph er også Mesut Özil, Santi Cazorla, Alex Oxlade-Chamberlain, Jack Wilshere, Kieran Gibbs, Per Mertesacker og Mathieu Debuchy er i samme båt.

Det betyr at Arsenal risikerer å stå overfor en omfattende spillerflukt neste sommer.

GRATIS: Om Mesut Özil ikke signerer en ny kontrakt med Arsenal, kan han forhandle med nye klubber etter nyttår, for så å gå gratis neste sommer.

Likevel virker det som at Wenger tar det hele med ro. Konfrontert med spørsmålet om hva han synes om denne situasjonen, beskriver Wenger det hele som «ideelt».

- Det er ikke et problem. Jeg mener det er en ideell situasjon, sier Wenger ifølge Telegraph.

- Fordi nå må alle prestere, utdyper han.

- Vanligere de neste ti årene



Telegraph skriver videre at Arsenal-manageren også ble spurt om han var fornøyd med at Özil går inn i sitt siste år av sin kontrakt med Arsenal.

- Ja, jeg tror at vi kommer til å se mer av dette i fremtiden, slår Wenger fast.

- Hvorfor? Fordi overgangsprisene er så høye, selv for normale spillere. Vi kommer til å se flere spillere som går inn i sitt siste år av kontrakten fordi klubbene ikke er villige til å betale det som kreves. Jeg er overbevist over at dette vil bli mer vanlig i de neste ti årene, fortsetter han.

- Når man er en fotballspiller, så presterer du frem til kontraktens siste dag. Det endrer seg ikke om du har igjen ett eller to år av kontrakten. Du ønsker å spille bra. Hvor du virkelig at noen tenker «Åh, jeg har igjen ett år av kontrakten - i dag skal jeg ikke spille bra»? Hvor kommer dette fra? Når du er en fotballspiller, så ønsker du å spille bra. Hva har det å gjøre med kontrakten din? Det er utrolig, sier Wenger.