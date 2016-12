Wenger reagerer på utlånspolitikk i fotballen

ANNONSE

Arsenal-manager Arsene Wenger mener utlånskulturen som finnes i klubber som blant andre Chelsea er et stort problem i dagens fotball.

Chelsea har denne sesongen 30 spillere på utlån til andre klubber. De fleste blir solgt videre til fortjeneste. Kevin De Bruyne og Romelu Lukaku er eksemper på spillere som har vært gjennom systemet.

- Et stort problem

Wenger er ikke komfortabel med et system han mener virker mer opptatt av å sikre klubbene økonomisk enn å sørge for at spillerne får en best mulig vei inn i seniorfotballen.

- Det er en av de store problemene i den moderne fotballen, sier Wenger til Arsenals offisielle magasin.

- Du invisterer mye penger i spillere, for vi betaler mer og mer, og man får sjelden mye penger for spillere i 20-årsalderen, så derfor lagres de til verdien er høy nok. Det er ikke riktig, sier Wenger.

MASSIV LISTE: Disse spillerne er lånt ut fra Chelsea denne sesongen.





Arsenal-manageren, som selv kun har lånt ut fem spillere denne sesongen, mener regelendinger må vurderes for fotballens beste.

- Når du ser hvor mange lån det er her og der, må hele systemet vurderes på nytt, mener Wenger.

Feeder-klubber?

Wenger får nok supportere av mindre klubber lenger nede i ligasystemet på nakken når han kommer med følgende forslag til løsning på problemet:

- Kanskje Premier League-klubber kan få muligheten til å bli deleier i en League One club og være feeder-klubb. Et begrenset antall spillere registrert i hver klubb kan også virke, mener Wenger.

- Slik ungdomslag er organisert nå, går alle de beste unge spillerne til de rikeste klubbene, hvor de får mindre sjanser til å utvike seg. Man må passe på at systemet deler ut de beste unge spillerne jevnt.

- Det er vanskelig fordi utviklingen deres kommer også an på konsentrasjonen av gode spillere. Jo flere gode spillere du har samlet, jo større sjanse har de til å bli enda bedre spillere.