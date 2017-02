Wenger redd for Suttons kunstgress

ANNONSE

Arsenal-manageren mener at kunstgresset kan sette spillerne hans ut av spill, selv om de har prøvd å forberede seg på lignende dekke.

Verre er det at de i tillegg skal prøve å unngå en av FA-cuphistoriens største cupbomber kun fem dager etter at de ble nedsablet (1-5) av Bayern München i mesterligaen.

– Hva er farene? Først av alt er det banen, for det andre har vi Suttons entusiasme. For det tredje er det faren for at vi ikke er klar for å kjempe. Til slutt har vi det at de kan tenke at de har ingenting å tape, sa Wenger til pressen på Arsenals treningsfelt.

Forskjellig kunstgress

– Ideelt sett ville vi spilt på en normal bane, men det har blitt akseptert og konkurransen tilsier at man må overvinne det man møter. Vi vil møte en uvanlig bane, og vi må bare takle det. Vi har spilt innendørs fordi det er kunstgress der, fortsatte han.

Likevel er det forskjeller mellom kunstgresset inne i hallen hos Arsenal og det dekket London-laget møter hos Sutton.

– Vi har en tørr bane, mens jeg har hørt at de vanner banen sin før kampene, så ballen skal gå fortere. Det gjør fotballen litt annerledes. Ballen kommer plutselig til deg og akselererer i stedet for å stoppe, som den normalt gjør. Vi må bli vant til en annen fart på ballen, sa den franske manageren.

Uklar framtid

Franskmannens framtid er uklar, og kontrakten hans med London-klubben utløper etter inneværende sesong. Wenger, som har vært i Arsenal siden 1996, har hatt stor suksess hos "The Gunners", men fansen skriker etter en ny Premier League-tittel. Den forrige kom tilbake i 2004.

– Jeg er en positiv person. Jeg er en "fighter". Du klarer ikke beholde en jobb så lenge om du ikke er det, sa Wenger.

– Forventningene er høye. Kampen er alltid tøff. Når du hater å tape slik jeg hater å tape, er det alltid tøft. Likevel vil jeg slå tilbake.

På spørsmål om han blir eller forlater klubben etter sesongen svarer han:

– Det vil ikke avhenge av spillerne. Det vil avhenge av resultatene.

