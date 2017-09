West Ham tok sesongens første trepoenger

West Ham tok tre viktige poeng mot Huddersfield.

WEST HAM - HUDDERSFIELD 2-0:

En hardt presset West Ham-manager Slaven Bilic, som fylte 49 år mandag, kunne slippe jubelen løs da hans elever sikret sesongens første trepoenger mot Huddersfield.

The Hammers hadde kun spilt bortekamper før møtet med David Wagners menn, og sto poengløse etter besøk hos Manchester United, Southampton og Newcastle.

Pedro Obiang og Andre Ayew scoret målene som gjør at West Ham klatrer forbi Crystal Palace og Bournemouth på tabellen.

West Ham tok kommandoen fra start i mandagens kamp og allerede før to minutter var spilt, var vertene nær ved å ta ledelsen.

Andy Carroll tok ned ballen på bakre stolpe og banket ballen inn i feltet. På motsatt side var Cheikhou Kouyaté nær ved å skli inn 1-0, men senegaleseren nådde ikke fram i tide.

Hjemmelaget ga seg imidlertid ikke der, og ti minutter senere var det Javier Hernandez sin tur til å teste skuddfoten. Meksikaneren fikk ballen fra Michail Antonio og banket til, men måtte se skuddet treffe oversiden av tverrliggeren.

En hardt presset Slaven Bilic, som sto poengløs før mandagens kamp, var nok godt fornøyd med aggressiviteten og spillelysten hos sine menn, selv om det sto 0-0 ved pause.

31 - West Ham and Huddersfield challenged for 31 aerial duels in the first-half, the most in the first period of a PL game this season. Sky.