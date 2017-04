Wilshere ute resten av sesongen

ANNONSE

Engelskmannen som har vært på lån fra Arsenal til Bournemouth denne sesongen måtte halte av White Hart Lane i helgen etter en duell med Spurs-angriper Harry Kane.

Nå viser det seg at midtbanespilleren pådro seg et brudd i leggen som følge av duellen og er nå ute resten av sesongen, skriver Bournemouth på egne hjemmesider.

- Det er stort tap for oss å miste Jack, sier manager Eddie Howe.

- Vi har hatt sto glede av å jobbe med ham etter at han kom hit i august. Han har kommet med store bidrag både på og utenfor banen. Vi ønsker ham god bedring og takker ham for innsatsen, forteller Bournemouth-manageren.

Skadeforfulgt

Wilshere har i en årrekke slitt med diverse skader og opplever nå igjen en ny nedtur i karrieren.

25-åringen ble i fjor høst sendt på lån til Bournemouth for å få fart på karrieren igjen etter et lengre skadeavbrekk, men etter å ha startet 22 kamper i Premier League for «the Cherries» denne sesongen, må han igjen belage seg på flere uker borte fra fotballbanen.

Tilbake til Arsenal?

Nå gjenstår det å se om Arsenal velger å satse på 25-åringen når han etter planen returnerer til Emirates i sommer.

Det har blitt spekulert i engelsk presse at Wilshere kan komme til å signere en ny avtale med Arsenal, men spørsmålet er om Arsene Wenger og London-klubben våger på grunn av spillerens lite oppløftende skadehistorikk.

Wilsheres kontrakt med Arsenal går ut i 2018.