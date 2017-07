Wolves-keeper Carl Ikeme har fått påvist leukemi

Wolverhampton bekrefter på sine nettsider at keeper Carl Ikeme har fått leukemi.

Torsdag kveld bekrefter Championship-klubben Wolverhampton at den nigerianske keeperen Carl Ikeme har fått påvist leukemi.

31-åringen skal ha avlagt noen unormale blodprøver i oppkjøringen til den kommende sesongen. Prøvene ble analysert nærmere, noe som viste at Ikeme har fått leukemi, også kjent som blodkreft.

Wolves-keeperen vil nå bli behandlet med cellegift i håp om å stoppe kreften.

- Det vil være en underdrivelse å si at alle her i Wolves er sjokkerte og triste over å høre nyhetene om Carls diagnose, sier klubbens direktør, Laurie Dalrymple til klubbens nettsider.

- Vi vet hvilken fighter og konkurranseperson Carl er, og jeg er ikke i tvil om at han vil ta med seg de ferdighetene inn i denne kampen, står det videre.

Wolverhampton endte på 15.-plass i Championship sist sesong.